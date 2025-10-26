Пилот Уильямса отметил прогресс команды и поставил цель на гонку

Пилот Уильямса Карлос Сайнс подвёл итоги квалификации к Гран-при Мехико.

"Это был один из моих лучших кругов в третьем сегменте за весь сезон. С каждым уик-эндом я всё лучше чувствую себя за рулём болида Уильямса. Чем больше я понимаю машину, тем точнее могу подобрать настройки, тем лучше чувствую работу шин, и мои выступления становятся стабильнее", — отметил Сайнс.

Напомним, что после третьей практики Карлос Сайнс занял седьмое место.

Кроме того, испанский гонщик рассказал о целях на предстоящую гонку:

"Цель на гонку — попасть в топ-8. Хотя это будет непросто, ведь я бы не назвал конкурентов из Рейсинг Буллз и Хааса медленными", — добавил пилот.

