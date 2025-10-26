iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Пилот Уильямса отметил прогресс команды и поставил цель на гонку

Карлос Сайнс нацелен на топ-8.
Сегодня, 13:18       Автор: Валентина Чорноштан
Карлос Сайнс / Getty Images
Карлос Сайнс / Getty Images

Пилот Уильямса Карлос Сайнс подвёл итоги квалификации к Гран-при Мехико.

"Это был один из моих лучших кругов в третьем сегменте за весь сезон. С каждым уик-эндом я всё лучше чувствую себя за рулём болида Уильямса. Чем больше я понимаю машину, тем точнее могу подобрать настройки, тем лучше чувствую работу шин, и мои выступления становятся стабильнее", — отметил Сайнс.

Напомним, что после третьей практики Карлос Сайнс занял седьмое место.

Кроме того, испанский гонщик рассказал о целях на предстоящую гонку:

"Цель на гонку — попасть в топ-8. Хотя это будет непросто, ведь я бы не назвал конкурентов из Рейсинг Буллз и Хааса медленными", — добавил пилот.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Уильмс Карлос Сайнс

Статьи по теме

Сайнс потеряет позиции на старте Гран-при Мексики Сайнс потеряет позиции на старте Гран-при Мексики
Сайнс оценил потенциал Уильямс на сезон-2026 Сайнс оценил потенциал Уильямс на сезон-2026
Пилот Уильямса назвал главную проблему команды в этом сезоне Пилот Уильямса назвал главную проблему команды в этом сезоне
"Вряд ли": Сайнс честно оценил шансы Уильямс на еще один подиум "Вряд ли": Сайнс честно оценил шансы Уильямс на еще один подиум

Видео

Самсунспор - Динамо: обзор матча и видео голов
Самсунспор - Динамо: обзор матча и видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла позицию, Костюк, Ястремская и Стародубцева поднялись в рейтинге
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина не набрала очков, но удержалась на 28-м месте
просмотров
Рейтинг ATP: в ТОП-10 одно изменение, украинцы теряют позиции
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Формула 115:52
Руководитель Макларен отбросил проблемы с болидом после неудачи Пиастри в квалификации Мексики
Украина15:25
УХЛ: Кременчуг одолел Сокол, Одесчина разобралась с Крыжинкой
Украина15:10
Полтава расписала ничью с Колосом
Теннис14:56
Украинская теннисистка Завацкая празднует юбилейную победу на турнире W35
Европа14:40
Ассистент Зорг рассказал о подготовке Барселоны к игре на Бернабеу
Футзал14:30
Экстра-лига по футзалу: Атлетик обыграл Сухую Балку на финише тура
Европа14:23
Манчестер Юнайтед заинтересовался ветераном Барселоны
Формула 114:19
Ферстаппен сомневается в досягаемости подиума Мехико
Бокс13:52
Джозеф Паркер отреагировал на поражение от Фабио Уордли
Мотоспорт13:51
Алекс Маркес выиграл Мото Гран-при Малайзии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK