Пилот Уильямса отметил прогресс команды и поставил цель на гонку
Карлос Сайнс нацелен на топ-8.
Пилот Уильямса Карлос Сайнс подвёл итоги квалификации к Гран-при Мехико.
"Это был один из моих лучших кругов в третьем сегменте за весь сезон. С каждым уик-эндом я всё лучше чувствую себя за рулём болида Уильямса. Чем больше я понимаю машину, тем точнее могу подобрать настройки, тем лучше чувствую работу шин, и мои выступления становятся стабильнее", — отметил Сайнс.
Напомним, что после третьей практики Карлос Сайнс занял седьмое место.
Кроме того, испанский гонщик рассказал о целях на предстоящую гонку:
"Цель на гонку — попасть в топ-8. Хотя это будет непросто, ведь я бы не назвал конкурентов из Рейсинг Буллз и Хааса медленными", — добавил пилот.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!