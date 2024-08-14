Ауди пытается убедить четырехкратного чемпиона мира вернутся в Формулу-1
Ауди намерена вернуть в Формулу-1 четрыехкратного чемпиона мира, утверждает OE24.
Напомним, что немецкая команда долгое время рассчитывала на Карлоса Сайнса, но испанец выбрал Уильямс, и теперь Ауди нужен новый пилот, который станет лицом проекта.
Как сообщает австрийское издание, немцы очень хотят видеть в команде Себастьяна Феттеля.
Себ неоднократно заявлял, что не думал о возвращении в Формулу-1, но также никогда и не сключал такую возможность. Издание утверждает, что Гельмут Марко уверен, что сейчас Феттель действительно подумывает вернуться.
Отметим, что Феттель хорошо знаком с текущим руководством в Ауди, в чатсности с Маттиа Бинотто и Джонатаном Уитли.
Ранее также сообщалось, что Ньюи все же согласовал согласовал контракт с другой командой Формулы-1.
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