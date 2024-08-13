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Автоспорт

Ньюи согласовал 100-миллионный контракт с Астон Мартин

Британский коллектив получит очень ценный актив.
Сегодня, 21:04
Эдриан Ньюи / Getty Images
Эдриан Ньюи / Getty Images

Сенсационный переход Эдриана Ньюи в Астон Мартин был завершен: гуру автодизайна Формулы-1 присоединится к команде Лоуренса Стролла, сообщает Planet F1.

По информации источника, стороны согласовали трехлетний контракт, по которому 65-летний британец заработает 100 миллионов долларов.

Утверждается, что Ньюи получит "важный вклад в технические решения" Астон Мартин.

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В мае Эдриан Ньюи объявил, что покинет Ред Булл в начале 2025 года. При этом ему удалось избежать обязательного периода, во время которого он не смог бы начать работу в новой команде.

Напомним, что главным претендентом на Ньюи считалась Феррари, но Скудерия отказалась удовлетворить его требования.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Астон Мартин Эдриан Ньюи

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