Ньюи согласовал 100-миллионный контракт с Астон Мартин

Сенсационный переход Эдриана Ньюи в Астон Мартин был завершен: гуру автодизайна Формулы-1 присоединится к команде Лоуренса Стролла, сообщает Planet F1.

По информации источника, стороны согласовали трехлетний контракт, по которому 65-летний британец заработает 100 миллионов долларов.

Утверждается, что Ньюи получит "важный вклад в технические решения" Астон Мартин.

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В мае Эдриан Ньюи объявил, что покинет Ред Булл в начале 2025 года. При этом ему удалось избежать обязательного периода, во время которого он не смог бы начать работу в новой команде.

Напомним, что главным претендентом на Ньюи считалась Феррари, но Скудерия отказалась удовлетворить его требования.

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