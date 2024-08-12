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Феррари приготовила большое обновление болида к возобновлению сезона

Инженеры Скудерии рассчитывают на большой успех.
Сегодня, 11:40
Феррари / Getty Images
Феррари / Getty Images

Феррари уже подготовилась к продолжению сезона, пишет racingnews365.

Пока остальная часть команды отдыхала, инженеры Феррари во главе с главой отдела аэродинамики анализировали поведение болида и готовили новый пакет обновлений.

Сейчас уже задача решена, и все сотрудники отправились в двухнедельный отпуск. Считается, им удалось не только увеличить характеристики болида, но и решить проблему галопирования.

Новый пакет будет включать не только переработку аэродинамических частей болида, но и была доработана эффективность работы подвески. Предполагается, что эти же решения касательно подвески будут использованы на болиде следующего сезона.

Итальянская команда с оптимизмом ждет результатов от новых обновлений и надеется на удачное продолжение сезона.

Напомним, что сезон возобновится Гран-при Нидерландов в конце августа.

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