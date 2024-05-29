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Астон Мартин ведет переговоры с бывшим руководителем Феррари

Маттиа Бинотто претендует на должность руководителя технического отдела британского коллектива.
Сегодня, 09:32
Маттиа Бинотто / Getty Images
Маттиа Бинотто / Getty Images

Астон Мартин ведет переговоры с бывшим руководителем команды Феррари Маттиа Бинотто, сообщает Forma1a.uno со ссылкой на Motorsport-Total.

Британский коллектив хочет укрепить свой технический отдел 54-летним итальянцем, который в 2016 году возглавил технический отдел Скудерии, после чего в 2019 году заменил Маурицио Арривабене на посту руководителя команды.

В нынешнем сезоне Астон Мартин заметно регрессировал по сравнению с прошлым годом. Во многом это связано с гонкой обновлений, которую команда Лоуренса Стролла проиграла своим оппонентам.

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В связи с этим Астон Мартин хочет вернуть Бинотто в Формулу 1, чтобы тот возглавил технический отдел.

 

Напомним, что Астон Мартин остался без очков по итогам Гран-при Монако: Фернандо Алонсо финишировал 11-м, а Лэнс Стролл - 14-м

 

 

 

 

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