Астон Мартин ведет переговоры с бывшим руководителем Феррари

Астон Мартин ведет переговоры с бывшим руководителем команды Феррари Маттиа Бинотто, сообщает Forma1a.uno со ссылкой на Motorsport-Total.

Британский коллектив хочет укрепить свой технический отдел 54-летним итальянцем, который в 2016 году возглавил технический отдел Скудерии, после чего в 2019 году заменил Маурицио Арривабене на посту руководителя команды.

В нынешнем сезоне Астон Мартин заметно регрессировал по сравнению с прошлым годом. Во многом это связано с гонкой обновлений, которую команда Лоуренса Стролла проиграла своим оппонентам.

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В связи с этим Астон Мартин хочет вернуть Бинотто в Формулу 1, чтобы тот возглавил технический отдел.

Напомним, что Астон Мартин остался без очков по итогам Гран-при Монако: Фернандо Алонсо финишировал 11-м, а Лэнс Стролл - 14-м

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