Страшная авария и рестарт никак не помешали Леклеру наконец выиграть Гран-при Монако

В воскресенье, 26 мая, прошел 70-й Гран-при Монако в рамках 8-го этапа текущего сезона Формулы-1.

На старте гонке стоило бы отметить выбранные тактики команд. Лидеры Макларен и Феррари решили стартовать на "медиуме", а их главные конкуренты Мерседес и Ред Булл выбрали "хард", обозначив свуою выжидательную позицию.

Однако все планы команд пошли прахом, первый же круг закончился красными флагами. Сначала выбыл Карлос Сайнс, а затем Чеко Переса отправил в отбойники Кевин Магнуссен, и вместе с ними в аварию попал и Хюлькенберг.

A big impact moments after the start but all drivers are out of their cars - Perez, Magnussen and Hulkenberg#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/X83ZC7U2J3 — Formula 1 (@F1) May 26, 2024

Также на другом участке трассы Альпины снова не поделили трассу, едва не вызвав еще одну большую аварию. По итогу на рестарт не вышли оба пилота Хаас, Чеко и Эстебан Окон.

Rewind to the first lap before the red flag ⏪



The Alpine drivers make contact and Ocon takes flight at Portier! Both drivers have made it back to the pit lane #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/uDApxbVRnu — Formula 1 (@F1) May 26, 2024

В течение следующих 20-ти кругов ситуация не менялась. Леклер уверенно лидировал, а Макларены и Сайнс дышали ему в спину. Далее в группе преследователей в лице Мерседесов и Ферстаппена также держали свой темп.

LAP 8/78



So far, so good for Leclerc 👍



Piastri is the meat in a Ferrari sandwich behind 🥪#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/0wqeewInme — Formula 1 (@F1) May 26, 2024

С каждым кругом гонка становилась все скучнее. Лидеры оформили себе комфортное преимущество в 10-15 секунд, и ехали безумно медленно. Группа преследователей также сбавила темп, и гонка првератилась в летнюю прогулку. Макс даже успел пожаловаться по радио, что сожалеет, что не взял с собой подушку - нидерландец был заблокирован медленным темпом Расселла.

LAP 17/78



The top four have broken free. Russell, in P5, is almost 10 seconds back up the road #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/ga0YHDTs27 — Formula 1 (@F1) May 26, 2024

На 50-м круге Ланс Стролл лишился колеса, только-только выйдя с пит-стопа на свежих шинах. И это самое интересное, что произошло на трассе после рестарта.

LAP 50/78



Oh no! Stroll has a puncture after tapping the barriers exiting the Nouvelle Chicane



He pits again for a fresh set of tyres - this time it's the soft compound #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/hqp7Grnhce — Formula 1 (@F1) May 26, 2024

На последних 10-ти кругах борьба за позиции должна была бы обостриться, но никто не решался пойти в ва-банк. Макс хотел бы побороться за подиум на свежем "медиуме", но Расселл продолжал успешно блокировать пилота Ред Булл.

По итогу, гонка завершилась с минимальними измениями после рестарта и то, в конце пелотона. Шарль Леклер наконец прервал проклятие и стал победителем домашнего Гран-при. Вторым финишировал Оскар Пиастри, третьим - Карлос Сайнс.

Итоговая классификация

Шарль Леклер (Феррари) – 78 кругов Оскар Пиастри (Макларен) +7,152 Карлос Сайнс (Феррари) +7,585 Ландо Норрис (Макларен) +8,650 Джордж Расселл (Мерседес) +13,309 Макс Ферстаппен (Ред Булл) +13,853 Льюис Хэмилтон (Мерседес) +14,908 Юки Цунода (РБ) +1 круг Алекс Албон (Уильямс) +1 круг Пьер Гасли (Альпин) +1 круг Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +2 круга Даниэль Риккардо (РБ) +2 круга Валттери Боттас (Заубер) +2 круга Ланс Стролл (Астон Мартин) +2 круга Логан Сарджент (Уильямс) +2 круга Чжоу Гуаньюй (Заубер) +2 круга

Сошли:

Эстебан Окон (Альпин)

Нико Хюлькенберг (Хаас)

Серхио Перес (Ред Булл)

Кевин Магнуссен (Хаас)

