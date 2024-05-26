Страшная авария и рестарт никак не помешали Леклеру наконец выиграть Гран-при Монако
В воскресенье, 26 мая, прошел 70-й Гран-при Монако в рамках 8-го этапа текущего сезона Формулы-1.
На старте гонке стоило бы отметить выбранные тактики команд. Лидеры Макларен и Феррари решили стартовать на "медиуме", а их главные конкуренты Мерседес и Ред Булл выбрали "хард", обозначив свуою выжидательную позицию.
Однако все планы команд пошли прахом, первый же круг закончился красными флагами. Сначала выбыл Карлос Сайнс, а затем Чеко Переса отправил в отбойники Кевин Магнуссен, и вместе с ними в аварию попал и Хюлькенберг.
A big impact moments after the start but all drivers are out of their cars - Perez, Magnussen and Hulkenberg#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/X83ZC7U2J3— Formula 1 (@F1) May 26, 2024
Также на другом участке трассы Альпины снова не поделили трассу, едва не вызвав еще одну большую аварию. По итогу на рестарт не вышли оба пилота Хаас, Чеко и Эстебан Окон.
Rewind to the first lap before the red flag ⏪— Formula 1 (@F1) May 26, 2024
The Alpine drivers make contact and Ocon takes flight at Portier! Both drivers have made it back to the pit lane #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/uDApxbVRnu
В течение следующих 20-ти кругов ситуация не менялась. Леклер уверенно лидировал, а Макларены и Сайнс дышали ему в спину. Далее в группе преследователей в лице Мерседесов и Ферстаппена также держали свой темп.
LAP 8/78— Formula 1 (@F1) May 26, 2024
So far, so good for Leclerc 👍
Piastri is the meat in a Ferrari sandwich behind 🥪#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/0wqeewInme
С каждым кругом гонка становилась все скучнее. Лидеры оформили себе комфортное преимущество в 10-15 секунд, и ехали безумно медленно. Группа преследователей также сбавила темп, и гонка првератилась в летнюю прогулку. Макс даже успел пожаловаться по радио, что сожалеет, что не взял с собой подушку - нидерландец был заблокирован медленным темпом Расселла.
LAP 17/78— Formula 1 (@F1) May 26, 2024
The top four have broken free. Russell, in P5, is almost 10 seconds back up the road #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/ga0YHDTs27
На 50-м круге Ланс Стролл лишился колеса, только-только выйдя с пит-стопа на свежих шинах. И это самое интересное, что произошло на трассе после рестарта.
LAP 50/78— Formula 1 (@F1) May 26, 2024
Oh no! Stroll has a puncture after tapping the barriers exiting the Nouvelle Chicane
He pits again for a fresh set of tyres - this time it's the soft compound #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/hqp7Grnhce
На последних 10-ти кругах борьба за позиции должна была бы обостриться, но никто не решался пойти в ва-банк. Макс хотел бы побороться за подиум на свежем "медиуме", но Расселл продолжал успешно блокировать пилота Ред Булл.
По итогу, гонка завершилась с минимальними измениями после рестарта и то, в конце пелотона. Шарль Леклер наконец прервал проклятие и стал победителем домашнего Гран-при. Вторым финишировал Оскар Пиастри, третьим - Карлос Сайнс.
Итоговая классификация
- Шарль Леклер (Феррари) – 78 кругов
- Оскар Пиастри (Макларен) +7,152
- Карлос Сайнс (Феррари) +7,585
- Ландо Норрис (Макларен) +8,650
- Джордж Расселл (Мерседес) +13,309
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) +13,853
- Льюис Хэмилтон (Мерседес) +14,908
- Юки Цунода (РБ) +1 круг
- Алекс Албон (Уильямс) +1 круг
- Пьер Гасли (Альпин) +1 круг
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +2 круга
- Даниэль Риккардо (РБ) +2 круга
- Валттери Боттас (Заубер) +2 круга
- Ланс Стролл (Астон Мартин) +2 круга
- Логан Сарджент (Уильямс) +2 круга
- Чжоу Гуаньюй (Заубер) +2 круга
Сошли:
- Эстебан Окон (Альпин)
- Нико Хюлькенберг (Хаас)
- Серхио Перес (Ред Булл)
- Кевин Магнуссен (Хаас)
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