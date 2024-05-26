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Автоспорт

Страшная авария и рестарт никак не помешали Леклеру наконец выиграть Гран-при Монако

Если не считать событий в начале гонки, заезд в Монте-Карло вышел бесконечно скучным.
26 мая, 18:37
Шарль Леклер / Getty Images
Шарль Леклер / Getty Images

В воскресенье, 26 мая, прошел 70-й Гран-при Монако в рамках 8-го этапа текущего сезона Формулы-1.

На старте гонке стоило бы отметить выбранные тактики команд. Лидеры Макларен и Феррари решили стартовать на "медиуме", а их главные конкуренты Мерседес и Ред Булл выбрали "хард", обозначив свуою выжидательную позицию.

Однако все планы команд пошли прахом, первый же круг закончился красными флагами. Сначала выбыл Карлос Сайнс, а затем Чеко Переса отправил в отбойники Кевин Магнуссен, и вместе с ними в аварию попал и Хюлькенберг.

Также на другом участке трассы Альпины снова не поделили трассу, едва не вызвав еще одну большую аварию. По итогу на рестарт не вышли оба пилота Хаас, Чеко и Эстебан Окон.

В течение следующих 20-ти кругов ситуация не менялась. Леклер уверенно лидировал, а Макларены и Сайнс дышали ему в спину. Далее в группе преследователей в лице Мерседесов и Ферстаппена также держали свой темп.

С каждым кругом гонка становилась все скучнее. Лидеры оформили себе комфортное преимущество в 10-15 секунд, и ехали безумно медленно. Группа преследователей также сбавила темп, и гонка првератилась в летнюю прогулку. Макс даже успел пожаловаться по радио, что сожалеет, что не взял с собой подушку - нидерландец был заблокирован медленным темпом Расселла.

На 50-м круге Ланс Стролл лишился колеса, только-только выйдя с пит-стопа на свежих шинах. И это самое интересное, что произошло на трассе после рестарта.

На последних 10-ти кругах борьба за позиции должна была бы обостриться, но никто не решался пойти в ва-банк. Макс хотел бы побороться за подиум на свежем "медиуме", но Расселл продолжал успешно блокировать пилота Ред Булл.

По итогу, гонка завершилась с минимальними измениями после рестарта и то, в конце пелотона. Шарль Леклер наконец прервал проклятие и стал победителем домашнего Гран-при. Вторым финишировал Оскар Пиастри, третьим - Карлос Сайнс.

Итоговая классификация

  1. Шарль Леклер (Феррари) – 78 кругов
  2. Оскар Пиастри (Макларен) +7,152
  3. Карлос Сайнс (Феррари) +7,585
  4. Ландо Норрис (Макларен) +8,650
  5. Джордж Расселл (Мерседес) +13,309
  6. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +13,853
  7. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +14,908
  8. Юки Цунода (РБ) +1 круг
  9. Алекс Албон (Уильямс) +1 круг
  10. Пьер Гасли (Альпин) +1 круг
  11. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +2 круга
  12. Даниэль Риккардо (РБ) +2 круга
  13. Валттери Боттас (Заубер) +2 круга
  14. Ланс Стролл (Астон Мартин) +2 круга
  15. Логан Сарджент (Уильямс) +2 круга
  16. Чжоу Гуаньюй (Заубер) +2 круга

Сошли:

  • Эстебан Окон (Альпин)
  • Нико Хюлькенберг (Хаас)
  • Серхио Перес (Ред Булл)
  • Кевин Магнуссен (Хаас)

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Монако

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