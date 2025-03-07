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Автоспорт

Хэмилтон: Я много лет говорил о двух пит-стопах на Гран-при Монако

Пилот Феррари надеется, что гонка в Монте-Карло станет интересней.
Сегодня, 13:25
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Пилот Феррари Льюис Хэмилтон пооддержал изменение в правилах Гран-при Монако.

Напомним, ранее Формула-1 решила обязать пилотов делать два пит-стопа во время гонки в Монте-Карло.

Британский пилот доволен принятым решением, заявив, что он уже много лет говорил об этом. С двумя пит-стопами гонка должна стать интересней.

"Уверен, что за основу взяли мою идею. Если посмотреть в прошлое и почитать стенограммы интервью прошлых лет, то вы увидите, что я много лет говорил об идее двух пит-стопов для Гран-при Монако.

Потому что я и правда считаю, что на Гран-при Монако нужно делать минимум два пит-стопа. Гонки с одним пит-стопом там никогда не получались особенно интересными.

Гран-при Монако – это отличный этап, но именно гонка, надеюсь, может стать интереснее. Возможно, благодаря тому, что теперь пит-стопов будет больше одного", - приводит слова Хэмилтона racingnews365.

Ранее также Хонда прояснила статус Юки Цуноды.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Монако

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