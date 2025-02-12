Гран-при Монако впервые в истории получил титульного спонсора
Организаторы гонки заключили соглашение с TAG Heuer.
Один из старейших этапов Формулы-1 Гран-при Монако впервые обзавелся спонсором.
Ранее трасса в Монте-Карло оставалась единственной в серии, которая не имела собственного спонсора.
Однако теперь организаторы Гран-при решили пересмотреть свои принципы и заключили соглашение с известным брендом TAG Heuer.
Отметим, что швейцарская компания входит холдинг LVMH, который ранее стал парнером Формулы-1 на следующие 10 лет.
Ранее также сообщалось, что Ред Булл испытывает проблемы с новым двигателем.
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