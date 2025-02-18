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Автоспорт

Формула-1 хочет ввести дополнительное правило для Гран-при Монако

Комиссия предложила увеличить количество обязательных пит-стопов.
Сегодня, 18:59
Гран-при Монако / Getty Images
Гран-при Монако / Getty Images

Комиссия Формулы-1 согласовала новое правило для Гран-при Монако, пишет RaceFans.

Стоит отметить, что гонка в Монтте-Карло и так является исключением из правил. Дистанция любого Гран-при должна составлять минимум 305 км, в Монако же - всего 260 км.

Теперь комиссия хочет увеличить количество обязательных пит-стопов на Гран-при Монако. Сейчас пилоты обязаны использовать лишь два комплекта шин.

Более конкретно этот вопрос обсудят в течение недели, а затем предложение подадут на утверждаение Всемирному совету ФИА.

Напомним, что сегодня состоится общая презентация ливрей Формулы-1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Монако

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