ФИА готова рассмотреть заявки на присоединение новых команд к Формуле 1

Президент ФИА Мохаммед Бин Сулайем сообщил о готовности потенциального увеличения количества команд на стартовой решетке Формулы 1.

Он опубликовал пост у себя в Twitter, где заявил, что его команда вскоре займется всем для этого необходимым.

"Я попросил мою команду ФИА рассмотреть возможность запуска процесса выражения заинтересованности для потенциальных новых команд для чемпионата мира Формулы 1", - написал Бин Сулайем.

I have asked my @FIA team to look at launching an Expressions of Interest process for prospective new teams for the FIA @F1 World Championship