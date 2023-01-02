iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

ФИА готова рассмотреть заявки на присоединение новых команд к Формуле 1

Федерация не против потенциального расширения "Королевы автоспорта".
Вчера, 23:16
Мохаммед Бин Сулайем и Кристиан Хорнер / Getty Images
Мохаммед Бин Сулайем и Кристиан Хорнер / Getty Images

Президент ФИА Мохаммед Бин Сулайем сообщил о готовности потенциального увеличения количества команд на стартовой решетке Формулы 1.

Он опубликовал пост у себя в Twitter, где заявил, что его команда вскоре займется всем для этого необходимым.

"Я попросил мою команду ФИА рассмотреть возможность запуска процесса выражения заинтересованности для потенциальных новых команд для чемпионата мира Формулы 1", - написал Бин Сулайем.

Читай также: Гран-при Китая может вернуться уже в следующем сезоне

Напомним, что в 2022 году Ауди и Порше выражали заинтересованность присоединиться к Ф1 в 2026 году, а Марио Андретти не один раз заявлял о желании создать собственную команду.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФИА Мохаммед Бин Сулайем

Статьи по теме

Гасли пытается договориться с ФИА на фоне потенциальной дисквалификации Гасли пытается договориться с ФИА на фоне потенциальной дисквалификации
ФИА вынесла окончательное решение по наказанию Ред Булл и Астон Мартина ФИА вынесла окончательное решение по наказанию Ред Булл и Астон Мартина
ФИА отменила штраф Алонсо на Гран-при США ФИА отменила штраф Алонсо на Гран-при США
Мерседес будет нарушать потолок расходов, если ФИА жестко не накажет Ред Булл Мерседес будет нарушать потолок расходов, если ФИА жестко не накажет Ред Булл
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: попадание Кончара после слепой передачи Моранта
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: попадание Кончара после слепой передачи Моранта

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
"Вася, боже тебя храни, чтобы я тебя не встретил": Стаховский отреагировал на антиукраинский пост Ломаченко
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2022 года по CS:GO по версии HLTV: frozen стал 17-м
просмотров

Последние новости

Формула 100:08
Руководитель Астон Мартина: Алонсо - то, что нам нужно, он выжмет все из болида
Вчера, 23:44
НБА23:44
"Не гонюсь за наградами": третья награда MVP подряд - не главная цель Йокича
Формула 123:16
ФИА готова рассмотреть заявки на присоединение новых команд к Формуле 1
Европа22:57
Клопп: Мы не можем играть в Монополию во время трансферного окна
Киберспорт22:48
frozen назвал юного украинца – главным претендентом на статус будущей звезды
Европа22:30
Милан согласовал контракт с вратарем Аталанты, Татарушану и Миранте летом покинут клуб
Европа22:27
Френки Де Йонг решил перебраться в Манчестер Юнайтед
Европа21:56
Лукаку: Хочу остаться в Интере, но нам нужно найти решение с Челси
Европа21:46
"Хулиан, бросай Мэри Джейн": фанаты просят Альвареса расстаться со своей девушкой
Киберспорт21:44
ТОП-20 лучших игроков 2022 года по CS:GO по версии HLTV: frozen стал 17-м
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK