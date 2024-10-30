ФИА наказала производителей моторов Ред Булл и Альпин

Хонда и Рено, производящие силовые установки для Ред Булл и Альпин соответственно, были оштрафованы ФИА за нарушение потолка расходов, сообщает Motorsport.

Японский производитель моторов заплатит 600 тысяч долларов в качестве штрафа, в то время как французы заплатят 400 тысяч. Это произойдет в результате заключенного с ФИА соглашения.

ФИА в своем официальном заявлении отметила, что оба моториста "тесно сотрудничали с Федерацией для выяснения всех деталей произошедшего".

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При этом также отмечается, что хотя они и нарушили потолок расходов, Ред Булл и Альпин за счет этого не получили никакого технического преимущества.

Напомним, что следующий сезон станет для Рено последним в качестве производителя двигателей для АЛьпин, так как французская команда с 2026 года откажется от разработки собственных силовых установок.

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