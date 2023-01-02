Гран-при Китая может вернуться уже в следующем сезоне

Промоутеры Гран-при Китая ведут переговоры с руководством Формулы-1, чтобы вернуть гонку в Шанхае уже в сезоне-2023, пишет со ссылкой на собственные источники Racingnews365.

Напомним, что в конце декабря 2022 года Формула-1 подтвердила, что Гран-при Китая не состоится в 2023 году из-за коронавирусных ограничений. Это будет четвертый сезон, когда гонка в Шанхае не состоится.

Но с того времени ограничения в Китае смягчились, и сейчас промоутеры трассы хотят вернуть гонку в календарь Формулы-1. Если им это удастся, Гран-при Китая может состояться уже 16 апреля, как и планировалось ранее.

Отдельно подчеркивается, что, согласно контракту, Формула-1 может расторгнуть контракт с китайской трассой, если гонка не будет проходить там четыре года подряд.