ФИА отклонила запрос МакЛарен пересмотреть штраф Норриса на Гран-при США
ФИА отклонила право МакЛарен на пересмотр штрафа Ландо Норриса, который тот получил во время Гран-при США, сообщает официальный сайт Формулы-1.
В четверг, 24 октября, перед стартом уик-энда в Мексике, британский коллектив все же подал запрос на пересмотр штрафа, из-за которого претендент на чемпионский титул потерял третье место в Остине.
Но запрос "оранжевых" был отклонен из-за отсутствия новой или значимой информации, которой не было у стюардов во время вынесения приговора. А потому штраф остался в силе.
Примечательно, что изначально МакЛарен не планировал подавать запрос на пересмотр штрафа.
К тому же, Ландо Норрис самокритично прокомментировал свой пилотаж на старте Гран-при США, который привел к потере трех позиций на старте гонки.
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