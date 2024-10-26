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ФИА отклонила запрос МакЛарен пересмотреть штраф Норриса на Гран-при США

Вполне ожидаемый итог ситуации, которая возникла в результате борьбы Ландо с Максом Ферстаппеном.
Сегодня, 09:56
Ландо Норрис / Getty Images
Ландо Норрис / Getty Images

ФИА отклонила право МакЛарен на пересмотр штрафа Ландо Норриса, который тот получил во время Гран-при США, сообщает официальный сайт Формулы-1.

В четверг, 24 октября, перед стартом уик-энда в Мексике, британский коллектив все же подал запрос на пересмотр штрафа, из-за которого претендент на чемпионский титул потерял третье место в Остине.

Но запрос "оранжевых" был отклонен из-за отсутствия новой или значимой информации, которой не было у стюардов во время вынесения приговора. А потому штраф остался в силе.

Примечательно, что изначально МакЛарен не планировал подавать запрос на пересмотр штрафа. 

К тому же, Ландо Норрис самокритично прокомментировал свой пилотаж на старте Гран-при США, который привел к потере трех позиций на старте гонки.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: макларен Гран-при США ФИА Ландо Норрис

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ФИА отклонила запрос МакЛарен пересмотреть штраф Норриса на Гран-при США
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