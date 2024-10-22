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Автоспорт

Норрис самокритично прокомментировал свой пилотаж при борьбе с Ферстаппеном в США

Британец понимает, что он должен был действовать жестче на старте при обороне в первом повороте.
Сегодня, 21:31
Ландо Норрис / Getty Images
Ландо Норрис / Getty Images

Пилот МакЛарен Ландо Норрис снова не смог реализовать поул-позицию, которую он завоевал по итогам квалификации Гран-при США.

На старте гонки из-за борьбы с Максом Ферстаппеном (Ред Булл) он провалился на четвертое место.

После заезда 24-летний британец признался, что ему не следовало давать сопернику так много места и возможностей.

"В первом повороте я поступил неправильно. Но мне кажется, что то, что произошло в конце гонки, было скорее на моей стороне", - цитирует Ландо Motorsport.

"В остальном это была хорошая битва, и я получил удовольствие от нее. Мы просто не завершили гонку победителями, потому что я недостаточно хорошо поработал".

"Если бы я лучше защищался в первом повороте и не ехал как марионетка, то я был бы лидером после первого поворота, и тогда нам не пришлось бы об этом говорить".

Источник: Getty Images

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Несмотря на сложный момент, Норрис похвалил своего оппонента, отметив, в каких условиях они бороолись.

"Думаю, Макс очень хорошо пилотировал болид. Очень трудно делать то, что мы делаем, и трудно, когда вы едете бок о бок, вы полностью на одной стороне трассы. Трудно угадать, где находится ваш тормозной маркер".

"Ты едешь быстрее, чем раньше, потому что используешь батарею, шины старше, здесь разные кочки, много грязи, мы боремся и боремся изо всех сил... Так что я уважаю нашу битву, она была хорошей, приятной, и я думаю, что она была уважительной".

Макс Ферстаппен в свою очередь заявил, что ему не жаль того, что произошло с Ландо Норрисом и командой МакЛарен.

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