Ферстаппен: Мне не жаль МакЛарен, в последнее время они слишком часто жалуются

Нидерландец прокомментировал штраф, который получил Ландо Норрис во время Гран-при США.

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен заявил, что не испытывает сожаления по поводу штрафа Ландо Норриса (МакЛарен) во время Гран-при США.

Трехкратный чемпион мира считает, что его оппонента наказали заслуженно.

"Нет, я не сочувствую им. В последнее время они слишком часто жалуются", - приводит слова Макса Motorsport.

"В правилах очень четко указано, что вы не можете обгонять за белой линией. В прошлом со мной такое тоже происходило – думаю, в 2017 году или когда-то еще. Из-за этого тогда я потерял свой подиум".

"Поэтому я просто сохранял спокойствие, пытаясь после этого сделать все, что мог, чтобы довести машину до финиша. Это было непросто из-за шин и ситуации, в которой я оказался. Но в целом мне все равно очень понравилась та битва, которая у нас была".

Ранее стало известно, почему стюарды приняли решение наказать Ландо Норриса штрафом за обгон Макса Ферстаппена за пределами трассы.

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