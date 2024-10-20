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Автоспорт

Леклер с дублем Феррари выиграл Гран-при США

Не зря монегаск перед гонкой говорил о своих шансах на успех в Остине.
Вчера, 23:42
Шарль Леклер / Getty Images
Шарль Леклер / Getty Images

В воскресенье, 20 октября, на Трассе Америк в Остине прошел Гран-при США.

Победу в заезде одержал пилот Феррари Шарль Леклер, а его напарник по команде Карлос Сайнс финишировал вторым, тем самым принеся Скудерии победный дубль. Третьим на подиуме оказался представитель Ред Булл Макс Ферстаппен.

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 с большим оптимизмом смотрю на Гран-при. Если мы увидим такой же гоночный темп, как во время спринта, то, конечно, победа в гонке возможна".

Именно эти слова Шарль Леклер сказал перед Гран-при США, еще не зная, насколько же он будет прав.

Но до победы надо было еще сделать много чего. Например, выйти вперед на старте, начиная гонку с четвертого места. Этим монегаск и занялся.

Ландо Норрис, выигравший квалификацию, снова не сумел удержать лидерство. Уже в первом же повороте он проиграл позицию Максу Ферстаппену, но они оба пали жертвами Леклера, который воспользовался ситуацией и вырвался в лидеры.

Этот трюк пытался повторить Карлос Сайнс, но он, пропустив напарника, обошел только Норриса, который упал на четвертое место.

Не обошлось на старте и без контакта. Позади лидеров Алекс Албон развернул Эстебана Окона - оба гонщика оказались в конце пелотона.

А на третьем круге произошло то, что сложно объяснить: Льюис Хэмилтон допустил детскую по меркам Формулы-1 ошибку и вылетел в гравий, из которого он не выбрался.

Но неудача Хэма прервала серию гонок без участия машины безопасности! Бернд Майландер впервые с Гран-при Канады (а это было аж 9 июня) выехал на трассу - не зря человеку платят его зарплату.

Главными проблемами этого Гран-при для гонщиков стали пределы трассы и выдавливание соперников за эти самые пределы. Джордж Расселл, Юки Цунода и еще один важный персонаж были наказаны за свои действия штрафами.

 

Леклер, к удивлению многих, постепенно наращивал отрыв от Ферстаппена, которому приходилось отбиваться от атак Сайнса. Но убив в этой борьбе шины, испанец оказался первым среди лидеров, кто поехал на пит-стоп.

И, как оказалось, в этот момент многое решилось. После своей остановки пилот Ред Булл оказался за пилотом Феррари, проиграв тому позицию. А потому после волны пит-стопов гонщики шли в таком порядке: Леклер, Сайнс, Ферстаппен, Норрис.

Поначалу Карлос атаковал и понемногу сокращал отставание от Шарля, но потом, возможно, вмешалась команда и отрыв оставался примерно тем же.

А вот сзади Ландо был заметно быстрее Макса, а потому уже за 20 кругов до конца заезда он вплотную подбирался к конкуренту за чемпионскую корону.

Очень долго британец пытался пройти своего оппонента, но тот безошибочно защищался, не давая тому и шанса на обгон.

Но за пять кругов до финиша Норрис все-таки прошел Ферстаппена. И хотя до Феррари он бы уже не добрался, он выполнил главную задачу.

Вот только судьи были не в восторге от того, как он выиграл позицию. Оба гонщика выехали за пределы трека, и там Ландо прошел Макса. Судьи посчитали, что Норрис воспользовался этим и получил преимущество, а потому они наградили гонщика МакЛарен 5-секундным штрафом.

Британская команда понимала, к чему это приведет, поэтому Норрис постарался оторваться от Ферстаппена на эти самые 5 секунд. Не удалось - ему не хватило 1,2 секунды.

Тем временем Феррари праздновала дубль, которого не было уже очень давно. И на самом деле этот результат еще сильнее обостряет ситуацию в Кубке конструкторов - Скудерия подобралась к Ред Булл на дистанцию всего восьми очков. Да и до МакЛарен не то, чтобы слишком много (48).

В личном зачете Ферстаппен слегка улучшил свои позиции в борьбе за чемпионство, немного увеличив отрыв от Норриса, к которому уже подобрался Леклер.

Кстати, его же признали гонщиком дня.

Хотя были и другие претенденты на это звание. Можно выделить Лиама Лоусона, который в первой же гонке после своего возвращения финишировал в очках на девятом месте. А сразу за ним расположился Франко Колапинто, продолжающий удивлять своими скоростью и талантом.

Расселл, стартовавший вообще с пит-лейна, в конце гонки умудрился пройти Серхио Переса и занять шестое место. На контрасте с выступлением Хэмилтона это еще больше заслуживает похвалы.

Нико Хюлькенберг снова заехал в очки, которые очень нужны Хаас в борьбе с РБ в Кубке конструкторов. А Эстебан Окон решил повторить то, что сделал Даниэль Риккардо в Сингапуре: на последних кругах француз заехал за софтом и отобрал у Колапинто дополнительный балл за самый быстрый круг.

Итоговая классификация

Уже через неделю Формула-1 посетит Мексику - домашний этап Серхио Переса пройдет с 25 по 27 октября.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при США

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