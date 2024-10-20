Леклер: Темп Феррари дарит надежду на победу на Гран-при США

Пилот Феррари Шарль Леклер показал четвертый результат в квалификации Гран-при США, а его напарник по команде Карлос Сайнс - третий, уступив лишь Ландо Норрису (МакЛарен) и Максу Ферстаппену (Ред Булл).

По мнению монегаска, такой темп Скудерии в квалификации, а также в спринте, дарит надежду на то, что он может выиграть гонку в Остине, несмотря на определенные проблемы итальянцев с прохождением первого сектора трассы.

"Никто из нас не был способен бороться с двумя лидерами. Они были слишком быстры, но именно этого мы и ожидали", - цитирует Шарля Motorsport.

"Первый сектор в квалификации вчера и сегодня, мы знали, что на данный момент у нас есть ограничения в нашей машине. И ни один из вариантов настроек, которые мы рассматривали, не помог бы решить эту проблему. Но в спринте мы столкнулись с этой проблемой гораздо реже. Поэтому я с большим оптимизмом смотрю на Гран-при".

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"Если мы увидим такой же гоночный темп, как в субботу, то, конечно, победа в гонке возможна. Я думаю, что МакЛарен и Ред Булл, скорее всего, сделают шаг вперед в плане настроек машины. Нам нужно посмотреть, насколько это повлияет на время прохождения круга".

Гран-при США пройдет в воскресенье, 20 октября. Старт заезда запланирован на 22:00 по киевскому времени.

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