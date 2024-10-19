Хонда требует от Ред Булл, чтобы команда провела тесты при участии Цуноды

Японцы хотят, чтобы их соотечественник продемонстрировал свои способности и получил место в австрийской команде.

Хонда настаивает на том, чтобы Ред Булл тесты для Юки Цуноды на болиде команды, чтобы тот смог продемонстрировать, на что он способен, сообщает Motorsport.

Японский производитель уже давно поддерживает карьеру Цуноды, и партнерство с "быками" сыграло важную роль в том, что в 2021 году гонщик получил место в команде РБ.

Но несмотря на свои умения 24-летний японец никогда не получал возможность поучаствовать в тестах австрийского коллектива. Он садился за руль машины Ред Булл только во время демонстрационных заездов.

Сезон 2025 года станет последним для сотрудничества Ред Булл и Хонды, которая с 2026 года станет партнером Астон Мартин. Однако японцы надеются, что Цунода сможет сохранить свое место.

Кодзи Ватанабэ, президент гоночного подразделения Хонды, поделился своими надеждами на будущее и рассказал, как он вел диалог с руководителем Ред Булл Кристианом Хорнером о планах для Цуноды.

"Что касается Цуноды, наша цель — заставить его усердно работать и обеспечить себе место в Ред Булл", — сказал Ватанабэ.

Источник: Getty Images

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"Мы верим, что у него есть талант. Конечно, решения пилотов в конечном итоге остаются за командой. Но как партнер мы настоятельно просили, чтобы Цунода получил возможность пилотировать и тестировать машину Ред Булл".

"Мы хотим, по крайней мере, дать ему возможность продемонстрировать свои способности. Я напрямую говорил об этом с Кристианом. Он не исключает этого. Еще ничего не решено, но я думаю, что нам нужно действовать должным образом".

Ватанабэ заяил, что идеальным решением для него был бы переход Цуноды в Ред Булл на долгосрочную перспективу.

Напомним, что в прошедшем спринте в США Юки Цунода финишировал одиннадцатым, в то время как пилот Ред Булл Серхио Перес завершил заезд на девятом месте.

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