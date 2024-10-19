Хэмилтон рассказал, что помешало ему выиграть квалификацию спринта в США

Британец уверен, что он мог бы стартовать в спринтерской гонке с первого места, а не с седьмого.

Пилот Мерседес Льюис Хэмилтон показал седьмой результат в квалификации спринта в Остине.

По мнению семикратного чемпиона мира, он вполне мог рассчитывать на поул, если бы не разворот Франко Колапинто из Уильямс, который вызвал желтые флаги.

"Мне просто не повезло с желтым флагом. Вот и все. Я улучшал время на четыре десятых секунды. Но в любом случае, что есть, то есть", - цитирует Хэмилтона Motorsport.

"Хорошо то, что команда сделала шаг вперед в работе с машиной, обновление явно сработало, и я очень благодарен всем на заводе за всю тяжелую работу в течение этого периода времени".

Источник: Getty Images

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"Всем было нелегко получить обновление и убедиться, что оно работает. Это еще не конец. Завтра у нас будет еще один шанс. Это всегда своего рода авантюра, потому что вы не знаете, сработают ли изменения, которые вы вносите. Но вы надеетесь, что они сделают то, что вы хотите с ними сделать".

"Как только я сел в машину, день и ночь стали разными. Так что это была отличная работа парней в гараже и Боно (гоночного инженера Пита Боннингтона) и Майка (инженера по производительности Майкла Сансони) – это было отличная работа".

Спринтерская гонка в США пройдет в субботу, 19 октября. Старт заезда запланирован на 21:00 по киевскому времени.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех сессий гоночного уик-энда в Остине.

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