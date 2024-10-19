iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Хэмилтон рассказал, что помешало ему выиграть квалификацию спринта в США

Британец уверен, что он мог бы стартовать в спринтерской гонке с первого места, а не с седьмого.
Сегодня, 18:05
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Пилот Мерседес Льюис Хэмилтон показал седьмой результат в квалификации спринта в Остине.

По мнению семикратного чемпиона мира, он вполне мог рассчитывать на поул, если бы не разворот Франко Колапинто из Уильямс, который вызвал желтые флаги.

"Мне просто не повезло с желтым флагом. Вот и все. Я улучшал время на четыре десятых секунды. Но в любом случае, что есть, то есть", - цитирует Хэмилтона Motorsport.

"Хорошо то, что команда сделала шаг вперед в работе с машиной, обновление явно сработало, и я очень благодарен всем на заводе за всю тяжелую работу в течение этого периода времени".

Источник: Getty Images

Читай также: Ферстаппен: Риккардо заслуживал лучшего прощания

"Всем было нелегко получить обновление и убедиться, что оно работает. Это еще не конец. Завтра у нас будет еще один шанс. Это всегда своего рода авантюра, потому что вы не знаете, сработают ли изменения, которые вы вносите. Но вы надеетесь, что они сделают то, что вы хотите с ними сделать".

"Как только я сел в машину, день и ночь стали разными. Так что это была отличная работа парней в гараже и Боно (гоночного инженера Пита Боннингтона) и Майка (инженера по производительности Майкла Сансони) – это было отличная работа".

Спринтерская гонка в США пройдет в субботу, 19 октября. Старт заезда запланирован на 21:00 по киевскому времени.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех сессий гоночного уик-энда в Остине.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Гран-при США Льюис Хэмилтон

Статьи по теме

Гран-при США: Ферстаппен выиграл поул впервые с июня Гран-при США: Ферстаппен выиграл поул впервые с июня
Вольфф: У Хэмилтона не будет никаких проблем с адаптацией в Феррари Вольфф: У Хэмилтона не будет никаких проблем с адаптацией в Феррари
Формула 1: Кубок конструкторов-2024 Формула 1: Кубок конструкторов-2024
Сокол потерял шансы на квалификацию в третий раунд Континентального кубка Сокол потерял шансы на квалификацию в третий раунд Континентального кубка
Помочь журналистам

Видео

Счастливая дата: Украина выиграла все матчи, которые проводила 14 октября
Счастливая дата: Украина выиграла все матчи, которые проводила 14 октября

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" набрали четыре очка за октябрские матчи в Лиге наций
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вылетела из ТОП-100, падения Свитолиной, Стародубцевой, Калининой и других
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа19:15
Эвертон Миколенко с легкостью обыграл новичка АПЛ
Украина19:14
Суперлига: Запорожье обыграло Говерлу, Черкасские Мавпы вырвали победу над Ровно, Старый Луцк - Кривбасс
Европа19:04
Гарначо и Хойлунд принесли Манчестер Юнайтед три очка в игре с Брентфордом
Бокс18:58
Бывший чемпион назвал Фьюри ключ к успеху в реванше с Усиком
Европа18:40
Довбик сможет сыграть против Интера
Украина18:35
"Вынужден продолжить лечение": Тренер Динамо рассказал о состоянии Ярмоленко
Европа18:27
Байер вернулся в зону Лиги чемпионов, добыв волевую победу над Айнтрахтом Ф
Формула 118:05
Хэмилтон рассказал, что помешало ему выиграть квалификацию спринта в США
Украина17:55
Календарь Динамо: "бело-синие" разбили в дерби Оболонь перед матчем Лиги Европы с Ромой
Украина17:52
УПЛ: Александрия обыграла Ворсклу, Динамо разгромило Оболонь, Полесье примет Левый Берег
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK