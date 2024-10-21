Мерседес исключил проблемы с обновлениями болида, несмотря на слова Хэмилтона
После провального Гран-при США пилот Мерседес Льюис Хэмилтон назвал обновления болида причиной своего вылета в гравий из-за которого он был вынужден преждевременно завершить гонку.
Но руководитель "серебряных стрел" Тото Вольфф опроверг эту теорию.
"Я не думаю, что у нас есть принципиальные проблемы с обновлениями. Я считаю, что это больше связано с взаимодействием в области аэродинамики и механики", - цитирует австрийца Autosport.
"Поэтому мы собираемся продолжить обновлять болид. Нет смысла отказываться от этого, потому что у нас в запасе много времени на круге".
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"Нам нужно понять, почему у нас есть машина, которая в пятницу является безусловно самой быстрой. Затем в субботу все преображается. В спринтерской гонке у нас сломалась подвеска. Это одно объяснение".
"Мы исправили это в квалификации, но больше ничего не получалось, и нам было трудно набрать темп. Затем в гонке произошел инцидент с Хэмилтоном в том повороте, который возник из ниоткуда. Он вообще не атаковал. И это на 100% не вина Льюиса".
Катастрофа в Остине лишила Льюиса Хэмилтона математических шансов выиграть титул чемпиона мира.
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