iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Хэмилтон обвинил обновления болида в своем вылете с трассы на Гран-при США

Семикратный чемпион мира уверен, что он не виноват в своем сходе с дистанции.
Сегодня, 01:02
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Гран-при США завершился победой пилота Феррари Шарля Леклера.

В то же самое время его будущий напарник Льюис Хэмилтон был вынужден прекратить заезд уже на третьем круге - болид британца развернуло и вынесло в гравий, где он застрял.

В разговоре с прессой 39-летний гонщик заявил, что это была не его ошибка, ведь в этом же повороте днем ранее в квалификации вылетел Джордж Расселл.

"Я отлично стартовал, чувствовал себя хорошо и поднялся на 12-е место. Это был лучший старт в первом повороте за долгое время", - цитирует сэра Льюиса Motorsport.

"В тот момент я даже не давил. Я буквально просто пытался ехать и довести шины до нужной температуры. Машина начала подпрыгивать, левая передняя часть начала подпрыгивать, а задняя часть просто повернулась. Это было то же самое, что и у Джорджа вчера".

Источник: Getty Images

Хэмилтон предположил, что всему виной обновление болида, которое повлияло на аэродинамику.

"Во время практики у меня было то же самое. Меня развернуло в третьем повороте, что бывает так редко. За все годы, что я здесь, меня ни разу не разворачивало в третьем повороте".

"Я только что говорил о том, что у Джорджа вчера явно была та же проблема. Он вернулся к машине старой спецификации и сейчас у него все хорошо. Так что, возможно, что-то есть в новой обновлении болида".

"Мы проведем расследование, насколько сможем, а после сегодняшнего дня получим данные и посмотрим, будем ли мы использовать старую или новую спецификацию на следующей неделе".

Напомним, что следующий этап пройдет через неделю в Мексике, сразу после чего Формула-1 отправится в Бразилию, где завершится серия трех Гран-при подряд.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Гран-при США Льюис Хэмилтон

Статьи по теме

Формула 1: Кубок конструкторов-2024 Формула 1: Кубок конструкторов-2024
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024 Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
Гран-при США: Леклер и Сайнс принесли Феррари дубль, Ферстаппен опередил Норриса Гран-при США: Леклер и Сайнс принесли Феррари дубль, Ферстаппен опередил Норриса
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
Помочь журналистам

Видео

Мощный камбэк в ММА: Нганну быстро расправился с Феррейрой - видео лучших моментов боя
Мощный камбэк в ММА: Нганну быстро расправился с Феррейрой - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" набрали четыре очка за октябрские матчи в Лиге наций
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вылетела из ТОП-100, падения Свитолиной, Стародубцевой, Калининой и других
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Формула 101:02
Хэмилтон обвинил обновления болида в своем вылете с трассы на Гран-при США
Формула 100:44
Формула 1: Кубок конструкторов-2024
Формула 100:43
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
Европа00:39
Талант Барселоны высказался о возвращении на поле после почти годичного отсутствия
Формула 100:39
Гран-при США: Леклер и Сайнс принесли Феррари дубль, Ферстаппен опередил Норриса
Формула 100:36
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
Европа00:06
Барселона с дублем Левандовски и Торре разгромила Севилью
Украина00:00
Экс-звезда Динамо и сборной Украины подписала контракт с медиафутбольным клубом
Вчера, 23:44
Европа23:44
Довбик не помог: Интер минимально победил Рому
Формула 123:42
Леклер с дублем Феррари выиграл Гран-при США
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK