Хэмилтон обвинил обновления болида в своем вылете с трассы на Гран-при США

Семикратный чемпион мира уверен, что он не виноват в своем сходе с дистанции.

Гран-при США завершился победой пилота Феррари Шарля Леклера.

В то же самое время его будущий напарник Льюис Хэмилтон был вынужден прекратить заезд уже на третьем круге - болид британца развернуло и вынесло в гравий, где он застрял.

В разговоре с прессой 39-летний гонщик заявил, что это была не его ошибка, ведь в этом же повороте днем ранее в квалификации вылетел Джордж Расселл.

"Я отлично стартовал, чувствовал себя хорошо и поднялся на 12-е место. Это был лучший старт в первом повороте за долгое время", - цитирует сэра Льюиса Motorsport.

"В тот момент я даже не давил. Я буквально просто пытался ехать и довести шины до нужной температуры. Машина начала подпрыгивать, левая передняя часть начала подпрыгивать, а задняя часть просто повернулась. Это было то же самое, что и у Джорджа вчера".

Источник: Getty Images

Хэмилтон предположил, что всему виной обновление болида, которое повлияло на аэродинамику.

"Во время практики у меня было то же самое. Меня развернуло в третьем повороте, что бывает так редко. За все годы, что я здесь, меня ни разу не разворачивало в третьем повороте".

"Я только что говорил о том, что у Джорджа вчера явно была та же проблема. Он вернулся к машине старой спецификации и сейчас у него все хорошо. Так что, возможно, что-то есть в новой обновлении болида".

"Мы проведем расследование, насколько сможем, а после сегодняшнего дня получим данные и посмотрим, будем ли мы использовать старую или новую спецификацию на следующей неделе".

Напомним, что следующий этап пройдет через неделю в Мексике, сразу после чего Формула-1 отправится в Бразилию, где завершится серия трех Гран-при подряд.

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