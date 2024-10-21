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Автоспорт

Сайнс рассказал, что помешало ему побороться с Леклером за победу в Гран-при США

В целом, испанец остался доволен тем, как прошла гонка на Трассе Америк.
Сегодня, 14:39
Карлос Сайнс и Шарль Леклер / Getty Images
Карлос Сайнс и Шарль Леклер / Getty Images

Феррари провела феноменальную гонку в Остине, которая завершилась дублем итальянской команды: Шарль Леклер выиграл Гран-при, а Карлос Сайнс финишировал вторым.

После заезда испанский гонщик обсудил то, что происходило на трассе, а также ответил на вопрос: эта гонка для него - упущенная победа или хороший результат.

"Смесь того и другого, нет? Прежде всего, я невероятно рад за команду и ее усилия, взяли дубль и заработали столько очков для Кубка конструкторов, что, я думаю, является приоритетом номер один. Поздравляю Шарля, конечно же, с отличной гонкой", - цитирует Карлоса официальный сайт Формулы-1.

"Со своей стороны, я чувствую, что весь уик-энд я был очень быстр, я был в деле и делал все, что мог, чтобы выиграть эту гонку".

"К сожалению, на старте меня немного заблокировали, затем на первом отрезке у меня возникла пара проблем с силовой установкой. Несмотря на то, что я был очень быстр на харде и первым пошел на пит-стоп, вначале я потерял слишком много времени и не смог его отыграть. Но я возьму позитив и продолжу бороться".

Источник: Getty Images

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"С самого начала у нас определенно были очень хорошие условия. С самого начала я очень комфортно чувствовал себя в машине. Приятно это видеть, потому что мы ожидали, что на таких трассах нам придется столкнуться с более серьезными трудностями".

"Быть самым быстрым на трассе во время гонки — это, конечно, то, чему я очень доволен, и на это мы можем рассчитывать до конца года. Надеюсь, это будет повторяться чаще и даст мне еще один шанс на победу".

За счет дубля Феррари заработала 43 очка, которые позволили ей приблизиться в Кубке конструкторов к Ред Булл и МакЛарен.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Гран-при США Карлос Сайнс Шарль Леклер

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