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Стюарды объяснили штраф Норриса, из-за которого тот потерял третье место на Гран-при США

Это может иметь прямое влияние на чемпионскую гонку.
Сегодня, 09:53
Ландо Норрис / Getty Images
Ландо Норрис / Getty Images

На последних кругах Гран-при США Ландо Норрис (МакЛарен) вместе с Максом Ферстаппеном (Ред Булл) выехал за пределы трассы, где британец обошел своего соперника в борьбе за третье место.

Однако несколько кругов спустя стюарды выписали Норрису штраф в 5 секунд за выезд за пределы трассы и получение преимущества, за счет которого он выиграл позицию.

Стюарды пояснили, за что именно Ландо был наказан.

"Болид №4 обгонял болид №1 по внешней траектории и при этом не был с ним на одном уровне на апексе поворота".

"Согласно гоночным инструкциям, болид №4 потерял "право" на поворот. Соответственно, когда болид №4 выехал за пределы трассы и вернулся впереди болида №1 – он получил преимущество".

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"Был наложен 5-секундный штраф, вместо 10-секундного, рекомендуемого инструкциями, т.к из-за близости пилота №1, который тоже покинул трассу, у пилота №4 не было другого варианта, кроме как выехать за границы трассы".

"В соответствии с выше сказанным, данное нарушение не может считаться нарушением машиной №4 границ трассы", - говорится в документе на официальном сайте ФИА.

Из-за данного штрафа Норрис уступил Ферстаппену третье место в итоговой классификации гонки и вернулся на четвертое, из-за чего нидерландец увеличил свой отрыв в личном зачете пилотов.

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