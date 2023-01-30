Владельцы Формулы-1 намерены сместить бен Сулайема с поста президента FIA

Liberty Media недовольны его вмешательством в свои дела.

Liberty Media, владеющая правами на Формулу-1, недовольны поступками текущего президента FIA Мохаммеда бен Сулайема и планируют сместить его, пишет Sport1.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что суверенный фонд Саудовской Аравии пытался выкупить королевскую гонку. В Liberty Media сразу отказались от переговоров.

Однако бен Сулайем позволил себе некоторые публичные комментарии, которые сильно разозлили руководство. Там считают недопустимым, чтобы президент FIA вмешивался в коммерческие дела.

Кроме того, в Формуле-1 есть некоторые проблемы с соблюдением прав человека, точнее, многие недовольны, как эти проблемы решаются. Однако, чтобы сместить бен Сулайема потребуются веские доказательства его серьезных нарушений.

Также сообщается, что на пост нового президента FIA планируют поставить Дэвида Ричардса - бывшего руководителя БАР и Бенеттон, а сейчас президента Motorsport UK.