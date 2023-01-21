Суверенный фонд Саудовской Аравии пытался купить Формулу-1

В 2022 году суверенный фонд Саудовской Аравии попытался купить Формулу-1, сообщает Bloomberg.

Однако сделка сорвалась уже в самом начале переговоров, так как текущий владелец Liberty Media Corp. не был заинтересован в продаже серии.

При этом стоит отметить, что саудиты оценили Формулу-1 в 20 млрд долларов, в то время, как Liberty Media Corp. в 2017 году заплатили за серию лишь 4,4 млрд долларов.

При этом фонд не утратил интерес к гонкам, и при условии, что Формула-1 когда-либо будет выставлена на торги, намерен за нее побороться.

Напомним, что в последние годы суверенный фонд Саудовский Аравии, располагающий активами в 400 млрд долларов, активно вкладывается в спорт. В 2021 году они купили Ньюкасл.

Любопытно, что в этом сезоне "сороки" даже имеют некоторые шансы стать чемпионами АПЛ.