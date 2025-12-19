Легендарный британец поделился ожиданиями от возможного боя Джошуа с Фьюри

Издание The Ring сообщает, что бой Энтони Джошуа против Тайсона Фьюри может пройти в 2026 году в рамках Riyadh Season.

Легендарный британский супертяжеловес Леннокс Льюис поделился мыслями о возможном поединке между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри:

"Прямо сейчас это величайший бой в мире. Это то, что хотят увидеть британцы. Мы хотим увидеть, как Энтони Джошуа боксирует с Тайсоном Фьюри. Я взволнован этим поединком. С нетерпением его жду. Я слышал, что контракт подписан, поэтому погнали", — цитирует Леннокса The Sun.

На данный момент ближайший бой британского экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа — против американского боксирующего блогера Джейка Пола.

Добавим, что Джошуа и блогер прошли процедуру взвешивания перед боем, который состоится 20 декабря в Майами.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!