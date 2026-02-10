Челси упустил победу над Лидсом

Со старта ни одна из команд не отсиживалась в обороне. Хозяева выглядели острее в атаках, поэтому закономерно открыли счет. Палмер низовым пасом вывел Жуана Педро на свидание с кипером, а тот переиграл Дарлоу.

Впоследствии нападающий Челси мог удвоить преимущество лондонцев, но не попал в створ в падении. А в начале второго тайма Эстеван из полукруга штрафной пробил рядом со штангой. Зато забил Палмер, реализовав одиннадцатиметровый за фол Бийола.

Этот эпизод, однако, разбудил "павлинов". Лидс перевернул игру фактически за 15 минут. Сначала Нмеча забил с отметки, разведя мяч и вратаря по разным углам. А затем Окафор в хаосе у ворот Челси протолкнул мяч за линию.

Больше голов на Стэмфорд Бридж зрители не увидели. Челси не воспользовался возможностью закрепиться в четверке Премьер-лиги (44 очка). Лидс же поднялся на 15-е место (30 пунктов).

Статистика матча Челси – Лидс 26-го тура чемпионата Англии

Челси – Лидс – 2:2

Голы: Жуан Педро, 24, Палмер, 58 (пенальти) – Нмеча, 67 (пенальти), Окафор, 73

Ожидаемые голы (xG): 3.65 - 1.35

Владение мячом: 66 % - 34 %

Удары: 19 - 4

Удары в створ: 4 - 2

Угловые: 4 - 1

Фолы: 9 - 13

