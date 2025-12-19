iSport.ua
сафонов выбыл из-за травмы после сомнительного пенальти

Росиянин сломал руку.
Сегодня, 15:58       Автор: Андрей Безуглый
матвей сафонов / Getty Images
матвей сафонов / Getty Images

Вратарь ПСЖ матвей сафонов выбыл из-за травмы, сообщила пресс-служба клуба.

Росиянин сломал руку, отбивая один из пенальти, которые били игроки Фламенго в финале Межконтинентального кубка.

Напомним, что в том матче росиянин отбил чтыре пенальти, и один из них получился довольно сомнительным.

Многие болельщики и эксперты посчитали, что сафонов нарушил правила, выйдя с линии до удара. Однако в самом матче VAR посчитал, что фола не было.

Примечательно, что именно во время этого пенальти сафонов и сломал руку. Предполагается, что он выбыл примерно на месяц.

Ранее также сообщалось, что звезда Арсенала столкнулся с осложнением своей травмы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


