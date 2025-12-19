iSport.ua
Реал продвинул интересный пункт в соглашение по Эндрику

Условие будет по душе нападающему.
Сегодня, 21:06       Автор: Антон Федорцив
Эндрик / Getty Images
Эндрик / Getty Images

Форвард Эндрик покинет мадридский Реал в зимнее трансферное окно. Королевский клуб достиг обязательства от французского Лиона, сообщает El Partidazo de COPE.

"Ткачи" должны обеспечить бразильцу не менее 25 матчей. Эндрик решил уйти в аренду ради игровой практики. Нападающий стремится поехать на ЧМ-2026 в составе сборной Бразилии.

В нынешнем сезоне Эндрик сыграл всего 3 поединка без результативных действий. В предыдущей кампании форвард был более востребованным. Тогда он провел 37 матчей (7 голов).

Напомним, ранее Реал едва прошел Талаверу в Кубке Испании.

