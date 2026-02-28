iSport.ua
Стало известно, кем Барселона может усилить линию атаки после ухода Левандовски

Приоритетный трансфер Альвереса слишком дорог.
Сегодня, 10:25       Автор: Валентина Чорноштан
Омар Мармуш / Getty Images
Омар Мармуш / Getty Images

Внутри Барселоны продолжают искать игрока, который усилит линию атаки.

По данным журналиста Экрем Конур, "сине-гранатовые" очень хотели подписать Хуана Альвераса, однако сумма, за которую Атлетико согласится продать аргентинца, очень высокая.

Отмечается, что теперь Барса переключилась на игрока Манчестер Сити, египтянина Омара Мармуса. Инсайдер добавляет, что "матрасники" также рассматривают подписание Омара в случае ухода Альвераса.

Действующий контракт Мармуса с Сити рассчитан до 2029 года, а статистический портал Transfermarkt оценивает 27-летнего футболиста в 65 миллионов евро.

Ранее спортивный директор Барселоны поделился своими мыслями о результатах жеребьевки Лиги чемпионов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Омар Мармуш

