Боруссия Д уверенно одолела Боруссию М
Подопечные Нико Ковача оформили победу над принципиальным соперником. Дортмундцы оформили по голу в дебюте и под занавес поединка.
Открыли счет "шмели" на 10-й минуте, когда Брандт на дальней штанге замкнул прострел Зюле. В середине тайма Николас спас "лошат" после удара Адейеми. А вот атакам Боруссии М не хватало остроты.
Фактически Гладбах единственный голевой момент упустил во второй половине. Это Мохья заставил поработать Кобеля выстрелом под перекладину. А в добавленное время Байер отправил мяч в пустые ворота после передачи Силвы.
Благодаря победе Боруссия Д поднялась на 2-е место в Бундеслиге. В активе "шмелей 32 очка. Тем временем Боруссия М осталась на 11-й строчке (16 пунктов).
Статистика матча Боруссия Д – Боруссия М 15-го тура чемпионата Германии
Боруссия Д – Боруссия М – 2:0
Голы: Брандт, 10, Байер, 90+7
Ожидаемые голы (xG): 1.37 - 0.23
Владение мячом: 57 % - 43 %
Удары: 10 - 6
Удары в створ: 4 - 1
Угловые: 6 - 4
Фолы: 15 - 13
