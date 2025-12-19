Боруссия Д уверенно одолела Боруссию М

Подопечные Нико Ковача оформили победу над принципиальным соперником. Дортмундцы оформили по голу в дебюте и под занавес поединка.

Открыли счет "шмели" на 10-й минуте, когда Брандт на дальней штанге замкнул прострел Зюле. В середине тайма Николас спас "лошат" после удара Адейеми. А вот атакам Боруссии М не хватало остроты.

Фактически Гладбах единственный голевой момент упустил во второй половине. Это Мохья заставил поработать Кобеля выстрелом под перекладину. А в добавленное время Байер отправил мяч в пустые ворота после передачи Силвы.

Благодаря победе Боруссия Д поднялась на 2-е место в Бундеслиге. В активе "шмелей 32 очка. Тем временем Боруссия М осталась на 11-й строчке (16 пунктов).

Статистика матча Боруссия Д – Боруссия М 15-го тура чемпионата Германии

Боруссия Д – Боруссия М – 2:0

Голы: Брандт, 10, Байер, 90+7

Ожидаемые голы (xG): 1.37 - 0.23

Владение мячом: 57 % - 43 %

Удары: 10 - 6

Удары в створ: 4 - 1

Угловые: 6 - 4

Фолы: 15 - 13

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!