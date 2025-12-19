iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Боруссия Д уверенно одолела Боруссию М

Дерби завершилось в пользу "шмелей".
Вчера, 23:42       Автор: Антон Федорцив
Боруссия Д – Боруссия М / Getty Images
Боруссия Д – Боруссия М / Getty Images

Подопечные Нико Ковача оформили победу над принципиальным соперником. Дортмундцы оформили по голу в дебюте и под занавес поединка.

Открыли счет "шмели" на 10-й минуте, когда Брандт на дальней штанге замкнул прострел Зюле. В середине тайма Николас спас "лошат" после удара Адейеми. А вот атакам Боруссии М не хватало остроты.

Фактически Гладбах единственный голевой момент упустил во второй половине. Это Мохья заставил поработать Кобеля выстрелом под перекладину. А в добавленное время Байер отправил мяч в пустые ворота после передачи Силвы.

Благодаря победе Боруссия Д поднялась на 2-е место в Бундеслиге. В активе "шмелей 32 очка. Тем временем Боруссия М осталась на 11-й строчке (16 пунктов).

Статистика матча Боруссия Д – Боруссия М 15-го тура чемпионата Германии

Боруссия Д – Боруссия М – 2:0
Голы: Брандт, 10, Байер, 90+7

Ожидаемые голы (xG): 1.37 - 0.23
Владение мячом: 57 % - 43 %
Удары: 10 - 6
Удары в створ: 4 - 1
Угловые: 6 - 4
Фолы: 15 - 13

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бундеслига Боруссия Дортмунд Боруссия Менхенгладбах

Статьи по теме

Звезда Бундеслиги хочет покинуть свой клуб из-за жены Звезда Бундеслиги хочет покинуть свой клуб из-за жены
Боруссия Д повесила ценник на звезду команды Боруссия Д повесила ценник на звезду команды
Бавария с хет-триком Кейна разбила в гостях Штутгарт Бавария с хет-триком Кейна разбила в гостях Штутгарт
Бавария с классным камбэком обыграла Фрайбург Бавария с классным камбэком обыграла Фрайбург

Видео

Упущенные моменты в ничьей Шахтера и Риеки - видеообзор поединка
Упущенные моменты в ничьей Шахтера и Риеки - видеообзор поединка

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Кристиансен выиграл мужской спринт в Анси
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: Дерби двух Боруссий, Валенсия против Мальорки и другие матчи пятницы
просмотров

Последние новости

Еврокубки00:49
Барселона и Баскония обновили рекорд Евролиги
Футзал00:13
Футзальная сборная Украины расписала ничью с Португалией в спарринге
Вчера, 23:42
Европа23:42
Боруссия Д уверенно одолела Боруссию М
Европа23:14
Болонья обыграла Интер в серии пенальти полуфинала Суперкубка Италии
Европа22:45
Атлетико собрался переманить полузащитника Баварии
Биатлон22:20
Биатлон-2025/2026: Кристиансен выиграл мужской спринт в Анси
Европа21:54
Фенербахче согласовал контракт с хавбеком сборной Нидерландов
Европа21:06
Реал продвинул интересный пункт в соглашение по Эндрику
ЧМ-202620:30
Сборная Чехии получила нового тренера
Легкая атлетика20:07
Украинский гимнаст может сменить спортивное гражданство
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK