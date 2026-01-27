iSport.ua
Хоффенхайм в меньшинстве переиграл Вердер

"Музыканты" потерпели домашнее поражение.
Вчера, 23:29       Автор: Антон Федорцив
Вердер – Хоффенхайм / Getty Images
Вердер – Хоффенхайм / Getty Images

Бременцы упустили возможность в дебюте – Нджинма в касание пробил рядом со штангой. Постепенно инициативой завладели "сине-белые". Однако, до острых моментов дело не доходило.

Фактически Хоффенхайм воспользовался первым же шансом. Пришлось положиться на удар с дистанции. Это Прасс получил передачу партнера и метров с 25-ти отправил мяч в правую девятку.

На старте второго тайма гостей подвел Бюргер. В центре поля он въехал ногами в Пуэртаса и получил красную после вмешательства VAR. Тем не менее, почти сразу "сине-белые" забили во второй раз – Премель метко пробил с отскока.

Больше цифры на табло не изменились. Хоффенхайм с победой в активе остался третьим в Бундеслиге (39 очков). Вердер же идет над зоной вылета (18 пунктов).

Статистика матча Вердер – Хоффенхайм 16-го тура чемпионата Германии

Вердер – Хоффенхайм – 0:2
Голы: Прасс, 44, Премель, 54

Ожидаемые голы (xG): 1.82 - 0.61
Владение мячом: 57 % - 43 %
Удары: 27 - 12
Удары в створ: 3 - 3
Угловые: 6 - 7
Фолы: 7 - 10

