Барселона и Баскония обновили рекорд Евролиги

В 17-м туре Евролиги Барселона и Баскония устроили сверхрезультативный поединок. "Блаугранас" сумели дожать басков (134:124 ОТ).

Основное время матча завершилось вничью (97:97). Равным счет остался и после двух дополнительных пятиминуток. А вот на третий отрезок сопротивления Басконии не хватило.

Суммарные 258 пунктов на двоих сделали поединок самым результативным в истории турнира. Кроме того, Барса побила рекорд всех времен Евролиги по очкам для одной команды. Матч стал лишь вторым в истории с тремя овертаймами.

К слову, украинец Алексей Лень принял участие в победе мадридского Реала над французским Парижем.

