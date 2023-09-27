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УАФ отреагировала на допуск сборных россии U-17 к международным соревнованиям

Украина будет бойкотировать турниры с участием игроков из страны-террориста.
Сегодня, 00:15
УАФ
УАФ

УАФ отреагировала на решение УЕФА допустить к международным соревнованиям сборные россии до 17 лет.

В пресс-релизе организации говорится, что украинские команды будут бойкотировать турниры с участием представителей страны-террориста. Также в УАФ призывают другие страны присоединится к бойкоту.

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"УАФ решительно осуждает сегодняшнее решение УЕФА о возвращении к международным соревнованиям команд U-17 из РФ. 

Украинская ассоциация футбола настаивает на сохранении предыдущих решений УЕФА и ФИФА по недопущению всех российских команд к участию в международных соревнованиях под эгидой данных организаций. 

УАФ подтверждает, что не будет участвовать ни в каких соревнованиях с участием российских команд и обращается к другим ассоциациям-членам УЕФА с просьбой бойкотировать возможные матчи с участием команд из РФ при условии их допуска.

Убеждены, что принятие подобных решений по постепенному возвращению команд из РФ к участию в соревнованиях в разгар военных действий, которые ведет российская федерация против Украины, является безосновательным и таким, что толерантно относится к российской агрессивной политике.

Решительно призываем УЕФА пересмотреть данное решение и оставить в силе предыдущее решение о полном отстранении любых команд из РФ от участия в международных соревнованиях", - сказано в заявлении УАФ.

 

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