Зозуля и Лунин посетили мероприятие, посвященное открытию Евровидения

Нападающий Райо Махадаонда Роман Зозуля и голкипер мадридского Реала Андрей Лунин посетили мероприятие, посвященное открытию Евровидения-2023.

Об этом украинские футболисты сообщили в Instagram.

"Имел честь получить приглашение от посла Великобритании Хью Эллиотта на прием, посвященный открытию Евровидения, организованного Посольством Украины в Испании совместно с Посольством Британии.

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Радует, что была возможность обсудить дальнейшее сотрудничество с посольством Британии относительно помощи и поддержки Украины. Встретился с представителями общины, познакомился с разными активными деятелями.

Приятно чувствовать поддержку и неравнодушие к ситуации в Украине, за что я, как гражданин Украины, выражаю искреннюю благодарность дипломатам Великобритании!" - написал Зозуля.

Напомним, что нынешнее Евровидение, несмотря на прошлогоднюю победу украинцев, было перенесено в Ливерпуль из-за российского вторжения в Украину.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин приобрел перчатки Александра Усика на благотворительном аукционе Романа Зозули, а за вырученные средства удалось купить два авто для украинских военных.