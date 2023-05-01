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Лунин приобрел перчатки Усика на благотворительном аукционе экс-игрока сборной Украины

Вратарь Реала заплитал неразаглашенную сумму за экипировку своего кумира.
Сегодня, 16:56
Роман Зозуля и Андрей Лунин / Instagram / Instagram
Роман Зозуля и Андрей Лунин / Instagram / Instagram

Форвард Райо Майадахонда и экс-игрок сборной Украины Роман Зозуля отчитался об итогах проведенного им в сотрудничестве с общественной организацией благотворительного аукциона.

Украинец рассказал, что боксерские перчатки Александра Усика за неразаглашенную сумму приобрел голкипер Реала Андрей Лунин. За вырученные деньги удалось купить два авто, которые передадут на Бахмутское направление.

"Разыграли Усика - купили 2 машины.

Недавно вместе с общественной организацией "Украинцы Алкалы" провели аукцион, в котором главным лотом были боксерские перчатки Александра Усика.

Оказалось, что Андрей Лунин давний фанат Александра, поэтому его ставка стала самой высокой.

На вырученные средства нам удалось приобрести 2 машины нашим чемпионам на Бахмутское направление.

Спасибо всем, кто организовал аукцион и принимал в нем участие. Отдельная благодарность фонду "Народная армия".

Все мы болельщики одной команды и работаем на ее победу", - написал Роман в Instagram.

Напомним, ранее ЗЗозуля жестко раскритиковал министра молодежи и спорта Украины.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Роман Зозуля Андрей Лунин

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