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Зозуля: Гутцайт на отлично справляется с заданием похоронить спорт в Украине

Украинский футболист прокомментировал решение бойкотировать соревнования с россиянами и белорусами.
Сегодня, 11:26
Роман Зозуля / Instagram
Роман Зозуля / Instagram

Украинец Роман Зозуля поделился мыслями о решении бойкотировать соревнования, в которых участвуют спортсмены из рф и беларуси.

Футболист подверг серьезной критике министра спорта Украины Вадима Гутцайта. По словам Зозули, рашисты должны вручить функционеру грамоту.

"Правительство запретило украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, где будут представлены спортсмены из россии и белоруссии. ГЕНИАЛЬНО!

Зачем дальше надрываться и работать над тем, чтобы не допустить к соревнованиям вражеских спортсменов, если можно просто забанить своих.

Решение в котором прямо таки чувствуется жажда борьбы и победы. Министр спорта, он же глава НОК, Вадим Гутцайт справляется с задачей хоронить украинский спорт на отлично. Похвальную грамоту от рашистов однозначно заслужил", - написал он в Инстаграме.

Напомним, ранее Зозуля отреагировал на расправу оккупантов над украинским военным.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: война с россией Роман Зозуля Вадим Гутцайт

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