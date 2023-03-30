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Украина будет бойкотировать соревнования, где будут участвовать россияне и белорусы

Такое решение приняло украинское правительство.
Сегодня, 22:57
Виктория Олех / Getty Images
Виктория Олех / Getty Images

Украинские спортсмены не будут участвовать в тех соревнованиях, где будут присутствовать спортсмены из россии и белоруси, сообщает Суспільне со ссылкой на Министра Кабинета Министров Украины Олега Немчанинова.

По информации источника, Министр молодежи и спорта Украины, а также президент НОК Украины Вадим Гутцайт подал данное протокольное решение, которое было принято правительством Украины.

Сообщается, что данное решение распространяется на все международные соревнования, включая отборочные этапы Олимпиады 2024 года.

"На заседании правительства принято протокольное решение по предложению коллеги Гутцайта о том, что мы участвуем в отборочных соревнованиях только там, где нет россиян. Соответственно, участие вне этих критериев может быть основанием для лишения федераций статуса национальной", - заявил Немчанинов.

Напомним, что во вторник, 28 марта, Международный олимпийский комитет предоставил свои рекомендации относительно российских и белорусских спортсменов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина война с россией

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