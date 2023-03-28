МОК предоставил свои рекомендации относительно российских и белорусских спортсменов

При этом все еще нет никакого решения или рекомендаций относительно их участия в предстоящих Олимпиадах.

Во вторник, 28 марта, состоялось заседание исполнительного комитета Международного олимпийского комитета, во время которого был рассмотрен вопрос о возможном допуске спортсменов из россии и беларуси к участию в международных соревнованиях.

Помимо очевидного осуждения войны и заявления "Мы поддерживаем Украину и украинских спортсменов", МОК после отчета ООН о дискриминации спортсменов "только потому что они из россии и беларуси" на своем официальном сайте предоставил международным спортивным федерациям и организатором соревнований следующие рекомендации:

спортсмены с российским или белорусским паспортом должны соревноваться в личном зачете только в качестве нейтральных спортсменов;

участие команд спортсменов с российским или белорусским паспортом не должно рассматриваться;

спортсмены, которые активно поддерживают войну, не могут соревноваться. Вспомогательный персонал, который активно поддерживает войну, не может принимать участие;

спортсмены, работающие по контракту с российскими или белорусскими вооруженными силами или органами национальной безопасности, не могут участвовать в соревнованиях. Вспомогательный персонал, работающий по контракту с российскими или белорусскими вооруженными ссилами или службами национальной безопасности, не может принимать участие;.

любой спортсмен под нейтральным статусом, как и все другие участвующие спортсмены, должен соответствовать всем применимым к ним антидопинговым требованиям, в частности тем, которые изложены в антидопинговых правилах МФ;

санкции против виновных в войне, российских и белорусских государств и правительств должны оставаться в силе:

Отсутствие международных спортивных мероприятий, организованных или поддерживаемых международными федерациями или НОК в россии или беларуси. Никакие флаги, гимны, цвета или любые другие опознавательные знаки этих стран не вывешиваются ни на одном спортивном мероприятии или собрании, в том числе на всем объекте. Ни одно российское и белорусское правительство или государственный чиновник не могут быть приглашены или аккредитованы на какое-либо международное спортивное мероприятие или встречу.

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При этом данные рекомендации не касаются будущих летних Олимпийских игр-2024 в Париже и зимний Олимпийских игр-2026 в Милане. Рекомендации по этим Олимпиадам будут объявлены в "подходящее время".