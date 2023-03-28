Украина, Польша, Литва, Латвия и Эстония сделали общее заявление перед заседанием исполкома МОК

Спортсмены из россии и беларуси не должны допускаться к международным соревнованиям.

Министерства иностранных дел Украины, Польшы, Литвы, Латвии и Эстонии выступили с общим заявлением перед заседанием Международного олимпийского комитета.

Как сообщает официальный сайт ФБУ, их заявление связано с возможным допуском россиян и белорусов к участию в международных соревнованиях, в том числе в Олимпиаде 2024 года.

"В связи с тем, что мы приближаемся к следующему заседанию Исполнительного комитета Международного олимпийского комитета 28-30 марта 2023 года, мы хотим повторить позицию Украины относительно недавних призывов МОК по определению путей допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям как "нейтральным".

"Мы приняли в известность обеспокоенность, высказанную специальными докладчиками ООН по недискриминации исключительно на основе гражданства спортсменов".

"Мы сожалеем, что МОК использовал эти беспокойства как повод, чтобы радикально изменить свою предыдущую, хорошо аргументированную позицию относительно рекомендации не допускать российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в международные спортивные соревнования".

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"Мы хотим подчеркнуть, что не национальность спортсменов определяет их роль, а тот факт, что они спонсируются/поддерживаются своими правительствами или компаниями, поддерживающими кремлевский режим, который продолжает свою агрессивную войну против Украины, или даже они являются непосредственно российскими военными".

"Считаем необходимым напомнить, что каждый день российские военные продолжают атаковать гражданскую инфраструктуру Украины, в том числе спортивные сооружения, и убивать украинцев, в том числе украинских спортсменов".

"Миллионы граждан Украины, включая спортсменов и их семей, были вынуждены покинуть свои дома из-за российской оккупации. Многие спортсмены из Украины до сих пор не могут участвовать в спортивных соревнованиях из-за нападения россии на их страну".

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"Нет никакой причины отходить от режима исключения для российских и белорусских спортсменов, установленного МОК больше года назад сразу после начала полномасштабного вторжения россии в Украину. Мы глубоко убеждены, что сейчас не время рассматривать вопрос о возвращении российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры в любом статусе".

"Хотя МОК еще не принял окончательных решений, мы настоятельно призываем его пересмотреть свои планы и вернуться к первоначальной, проверенной позиции, поддерживаемой международным сообществом".

"Напомним, россия и беларусь располагают путем возвращения своих спортсменов в международное спортивное сообщество, а именно прекращение захватнической войны, развязанной россией при соучастии беларуси, и восстановление уважения к суверенитету и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ".

Ранее президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт выступил на собрании президента МОК, заявив о недопустимости возвращения спортсменов стран-террористов в международные соревнования.