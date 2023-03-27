НОК Украины выступил с заявлением по возможному допуску к соревнованиям спортсменов стран-террористов

Вадим Гутцайт напомнил, почему МОК не должен разрешать этим "спортсменам" возвращаться к цивилизованным людям.

В понедельник, 27 марта, Министр молодежи и спорта Украины, а также президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт выступил в консультационном совещании президента Международного олимпийского комитета с президентами НОКа стран мира.

В своем выступлении он заявил о недопустимости потенциального возвращения к соревнованиям спортсменов из россии и беларуси.

"От имени украинской олимпийской семьи хочу поблагодарить тех, кто нас поддерживает, за вашу дружбу и солидарность. Прошло больше года с тех пор, как россия при поддержке беларуси напала на Украину, нарушив олимпийское перемирие".

"Решения и рекомендации МОК по недопущению российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях были логичными и абсолютно справедливыми. К сожалению, за этот год ничего не изменилось".

"Погибли 262 украинских спортсмена и тренера, около 40 тысяч спортсменов были вынуждены переехать за границу среди 7 миллионов беженцев. Около 350 спортивных объектов были сильно разрушены или повреждены".

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"Украина придерживается принципов Олимпийской хартии. Украина хочет мира. Содействие миру является фундаментальным принципом олимпизма. Многие пытаются сравнить российско-украинскую войну с другими конфликтами в мире. Посмотрим, так ли это на самом деле. Особенно с учетом олимпийских принципов".

"Могу я спросить, есть ли еще какая-нибудь страна в мире, которая трижды подряд (в 2008, 2014, 2022 годах) нарушила олимпийское перемирие, развязав неспровоцированную войну Никто, кроме россии и беларуси".

"Поддержал ли какой-либо национальный олимпийский комитет мира начавшиеся в мире войны? Никакие, кроме русских, белорусских и, может быть, нацистской Германии".

"Есть ли в нашей олимпийской команде столько сержантов, лейтенантов и майоров Вооруженных Сил, в том числе один - Елена Исинбаева, которая была выдвинута и избрана членом МОК? Нигде, кроме россии".

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"Настоящие российские и белорусские олимпийцы, те, кто бежал из страны и выступал против войны. Они настоящие сторонники Олимпийской хартии. Какова будет их судьба, президент Бах?"

"Еще раз подчеркиваю, что многие спортсмены олимпийской сборной россии являются военнослужащими вооруженных сил россии, которые убивают украинцев, и Олимпийский комитет россии полностью поддерживает эту войну. Это нарушение Олимпийской хартии".

"Нарушители олимпийской хартии должны быть наказаны МОК до прекращения войны".

"У меня также есть еще один вопрос к Президенту. Почему, когда члены российского правительства находятся под санкциями МОК, министр спорта россии проводит встречи с представителями олимпийского движения в Азии, в том числе с президентами НОК?".

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"Сегодня многие из вас говорили о единстве олимпийского движения. Украина хочет сохранить это единство".

"Во-первых. Мы слышали сегодня позиции Африканского и Азиатского регионов, но позиции Европейского региона нет. Я попросил ЕОК организовать широкую дискуссию, чтобы демократическим и прозрачным образом выработать общую и четкую позицию европейского континента по этому вопросу".

"Также была просьба Комиссии спортсменов НОК Украины организовать дискуссию со спортсменами и, насколько я знаю, встречи по этому вопросу в рамках ЕОК еще не было. Так что для сохранения олимпийского единства нам необходимо завершить все процедуры и консультации со всеми заинтересованными сторонами, со всеми регионами".

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"Во-вторых. Неделю назад я отправил письма в МОК, НОК стран и международные федерации по вопросам прав человека".

"Не буду повторяться, но хочу еще раз подчеркнуть, что выводы спецдокладчиков ООН о так называемой дискриминации спортсменов стран-агрессоров неполны, а опора на них со стороны МОК необоснованна и не имеет юридической силы".

"Я также направил запрос в недавно созданный Консультативный комитет МОК по правам человека. Нам необходимо больше исследовать вопросы прав человека, принимая во внимание соответствующие правовые инструменты и используя целостный подход".

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"В-третьих. Нам нужно увидеть проект рекомендации МОК о так называемом "нейтралитете", чтобы обсудить его".

"Учитывая все вышеизложенное, Украина настоятельно призывает оставить в силе Рекомендацию Исполкома МОК от 28 февраля 2022 года об отстранении российских и белорусских спортсменов от участия в международных спортивных соревнованиях".

Ранее Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что она сделает все, что в ее силах, чтобы россиян и белорусов не было на Олимпиаде 2024 года.