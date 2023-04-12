Зозуля эмоционально отреагировал на очередное зверство солдат рф

Украинец не стал подбирать слов после увиденного.

Вчера ночью, 11 апреля, в сети распространилось видео, где оккупанты из рф отрезают голову украинскому воину.

Футболист Роман Зозуля отреагировал на очередное зверство страны-террориста, опубликовав эмоциональный текст.

Зозуля заявил, что испытывает лишь злость и боль.

"Я не буду выкладывать видео, где свинорылы режут нашего героя. Я не могу. Просто боль и злость. Я хочу сказать только одно - это не люди. Это даже не отбросы.

Это мусор. Весь народ этой нации, кто до сих пор поддерживает войну - мусор. Их нельзя жалеть.

Это видео не может сломать нас. Оно только сплотит и сгенерирует еще больше ярости и гнева. Теперь наши воины будут уничтожать вас еще больше. Без сожаления, без лишних мыслей - уничтожать. А народу нужно перевести свою ярость в донаты. Еще больше помогать нашей армии.

Ублюдки, вас даже в аду будут черти пытать так, как еще никого не пытали.

Друзья - объединяемся и донатим на победу! На месть!" - написал Зозуля в своем телеграмм-канале.

Напомним, ранее Зозуля раскритиковал НОК и Вадима Гутцайта за бойкот соревнований с россиянами.