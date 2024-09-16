Греческий клуб объявил о подписании экс-защитника Ливерпуля
Деян Ловрен продолжит карьеру в ПАОКе.
Греческий ПАОК объявил о подписании Деяна Ловрена.
37-летний хорват присоединился к клубу на правах свободного агента, подписав двухлетний контракт.
Ловрен наиболее известен своими выступлениями за Ливерпуль, который покинул в 2020 году, перейдя в зенит, а оттуда спустя три года в Лион.
За мерсисайдцев Ловрен провел 185 матчей, в которых отличился восемью голами. Также на счету защитника 78 игр за сборную Хорватии.
Ранее также Марсель договорился о подписании известного француза.
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