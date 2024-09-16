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Греческий клуб объявил о подписании экс-защитника Ливерпуля

Деян Ловрен продолжит карьеру в ПАОКе.
Сегодня, 19:20
Деян Ловрен / Getty Images
Деян Ловрен / Getty Images

Греческий ПАОК объявил о подписании Деяна Ловрена.

37-летний хорват присоединился к клубу на правах свободного агента, подписав двухлетний контракт.

Ловрен наиболее известен своими выступлениями за Ливерпуль, который покинул в 2020 году, перейдя в зенит, а оттуда спустя три года в Лион.

За мерсисайдцев Ловрен провел 185 матчей, в которых отличился восемью голами. Также на счету защитника 78 игр за сборную Хорватии.

Ранее также Марсель договорился о подписании известного француза.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Деян Ловрен

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