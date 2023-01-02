Защитник сборной Хорватии покинул страну-агрессора, подписав контракт с Лионом

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен, выступавший в последнее время за санкт-петербургский Зенит, покинул страну-агрессора и перешел в Лион.

Как сообщает официальный сайт французского клуба, 33-летний футболист подписал контракт до 30 июня 2025 года.

🚨 Dejan Lovren est de retour à la maison ! 🔴🔵



Lyonnais de 2010 à 2013, le mondialiste croate défendra de nouveau nos couleurs jusqu’en 2025 💥👊#LOVREN2025 — Olympique Lyonnais (@OL) January 2, 2023

По неофициальной информации, предыдущий клуб хорвата получит компенсацию в 2 миллиона евро, поскольку его договор был рассчитан до лета 2023 года.

Отметим, что Ловрен уже выступал за Лион в 2010-13 годах, сыграв 102 матча во всех турнирах и забив три гола.

На чемпионате мира-2022 за сборную Хорватии защитник провел шесть поединков, отличился одной голевой передачей и стал бронзовым призером.