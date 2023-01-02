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Защитник сборной Хорватии покинул страну-агрессора, подписав контракт с Лионом

Деян Ловрен перебрался в нормальный чемпионат.
Сегодня, 14:41
Деян Ловрен / ol.fr
Деян Ловрен / ol.fr

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен, выступавший в последнее время за санкт-петербургский Зенит, покинул страну-агрессора и перешел в Лион.

Как сообщает официальный сайт французского клуба, 33-летний футболист подписал контракт до 30 июня 2025 года.

По неофициальной информации, предыдущий клуб хорвата получит компенсацию в 2 миллиона евро, поскольку его договор был рассчитан до лета 2023 года.

Отметим, что Ловрен уже выступал за Лион в 2010-13 годах, сыграв 102 матча во всех турнирах и забив три гола.

На чемпионате мира-2022 за сборную Хорватии защитник провел шесть поединков, отличился одной голевой передачей и стал бронзовым призером.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лион трансферы Деян Ловрен

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