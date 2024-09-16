iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Марсель договорился о подписании полузащитника сборной Франции

Французский клуб усилится известным футболистом.
Сегодня, 10:59
Адриен Рабьо / Getty Images
Адриен Рабьо / Getty Images

Марсель официально объявил о том, что подпишет полузащитника Адриена Рабьо.

29-летний футболист еще в июле покинул Ювентус и до сих пор находится без клуба. Трансфер в Марсель состоится на правах свободного агента.

Игрок подпишет контракт после прохождения медицинского осмотра.

В прошлом сезоне Рабьо провел 35 матчей за Ювентус, в которых забил пять голов и сделал три голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Ман Сити нашел потенциальную замену де Брюйне.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Мбаппе осчастливил болбоя, сделав подарок после замены в матче с Реал Сосьедадом Мбаппе осчастливил болбоя, сделав подарок после замены в матче с Реал Сосьедадом
Милан - Ливерпуль: прогноз на матч Лиги чемпионов Милан - Ливерпуль: прогноз на матч Лиги чемпионов
Костюк легко победила на старте в Сеуле Костюк легко победила на старте в Сеуле
Лидер Барселоны выбыл на длительный срок после матча с Жироной Лидер Барселоны выбыл на длительный срок после матча с Жироной
Помочь журналистам

Видео

Дебютный гол Довбика за Рому в обзоре матча с Дженоа: видео лучших моментов
Дебютный гол Довбика за Рому в обзоре матча с Дженоа: видео лучших моментов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина вернуласьв в ТОП-50, падение Володько, Костюк лучшая из Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, лучший украинец выбыл из топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа14:50
Мбаппе осчастливил болбоя, сделав подарок после замены в матче с Реал Сосьедадом
Лига Чемпионов14:40
Милан - Ливерпуль: прогноз на матч Лиги чемпионов
Теннис14:10
Костюк легко победила на старте в Сеуле
Европа13:59
Лидер Барселоны выбыл на длительный срок после матча с Жироной
Лига Чемпионов13:40
Лига чемпионов: расписание и результаты матчей
Европа13:31
Клуб турецкой Суперлиги подписал воспитанника Динамо
Лига Чемпионов13:10
Болонья - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Бокс13:04
"Он был сильнее Владимира": Виталий Кличко оценил поражение украинца от Джошуа
Лига Чемпионов12:40
Болонья - Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов
Олимпийские игры12:35
Паралимпийский чемпион отдал золотую медаль на сбор для ВСУ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK