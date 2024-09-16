Марсель договорился о подписании полузащитника сборной Франции

Марсель официально объявил о том, что подпишет полузащитника Адриена Рабьо.

29-летний футболист еще в июле покинул Ювентус и до сих пор находится без клуба. Трансфер в Марсель состоится на правах свободного агента.

Игрок подпишет контракт после прохождения медицинского осмотра.

L’Olympique de Marseille annonce avoir trouvé un accord de principe avec 𝐀𝐝𝐫𝐢𝐞𝐧 𝐑𝐚𝐛𝐢𝐨𝐭 pour la venue au club du milieu international français.



Le joueur s’engagera avec l’OM sous réserve du résultat de la visite médicale. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 15, 2024

В прошлом сезоне Рабьо провел 35 матчей за Ювентус, в которых забил пять голов и сделал три голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Ман Сити нашел потенциальную замену де Брюйне.

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