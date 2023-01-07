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Ловрен отрицает обвинения в симпатиях к фашизму

Неприятная ситуация.
Сегодня, 12:23
Деян Ловрен / Getty Images
Деян Ловрен / Getty Images

Хорватский защитник Деян Ловрен официально опроверг свои симпатии к фашистам, приводит слова футболиста RMC Sport..

Напомним, что игрока уже некоторое время активно критикуют за то, что на праздновании победы сборной Хорватии игроки демонстрировали жест усташей и пели националистические песни.

"Для меня это патриотическая песня о моей стране, которая означает, что я ее люблю. Песня, о которой мы говорим, это не "За Родину готовы!", а "Чавоглаве", которая совсем не фашистская. Это посвящено освобождению страны и славе Хорватии, мы все поем ее, чтобы отпраздновать радостное событие.

Моя страна боролась за свою независимость, полученную совсем недавно, и все еще находится в процессе становления. Нехорошо, что мое пребывание во Франции начинается так. Я уважаю всех", - цитирует издание Ловрена.

Также защитник добавил, что одним из первых его поздравил сербский теннисист Новак Джокович, являющийся его близким другом, как и многие другие жители Сербии. Поэтому не следует приписывать ему ненависть к сербам или другим народам.

Напомним, что в это трансферное окно Деян Ловрен перебрался в Лион.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Деян Ловрен

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