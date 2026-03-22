Хавбек Аталанты установил новый клубный рекорд

Мартен де Рон провел свой 436-й матч.
Сегодня, 18:46       Автор: Андрей Безуглый
Мартен де Рон / Getty Images

Полузащитник Аталанты Мартен де Рон стал абсолютным рекордсменом клуба.

Накануне Аталанта обыграла Верону в 30-м туре Серии А.

Этот матч стал ля де Рона 436-м в футболке итальянского клуба, что стало новым абсолютным рекордом.

Предыдущее достижение было установлено Джанпаоло Беллини, который за 18 лет в Аталанте провел 435 матчей.

В своих 436 матчах Мартен де Рон отметился 23 голами и 31 асисстом.

