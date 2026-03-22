Реал нашел замену Дани Карвахалю

Руководство мадридского Реала определилось, кем заменят ветерана защиты сливочной команды Дани Карвахаля.

Новым правым защитником мадридской команды может стать Иван Фреснеда. Сейчас он выступает за Спортинг, однако летом 2026 года может перейти в чемпионат Испании, сообщает Fichajes.

Лиссабонский клуб выставил цену за 21-летнего испанца в размере 9 миллионов, однако из-за интереса со стороны королевской команды Спортинг может повысить ценник.

Добавим, что Иван ранее имел контракт с Реалом, однако большую часть времени провел в Реал Вальядолид как в академии, так и во взрослой команде. Именно из этого клуба он перешел в Спортинг.

Ранее тренер Ливерпуля сообщил о травме Экитике.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!