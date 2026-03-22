Тренер Ливерпуля поделился информацией о повреждении Экитике

Получил травму и покинул поле на 8-й минуте матча с Брайтоном.
Сегодня, 10:51       Автор: Валентина Чорноштан
Уго Экитике / Getty Images
Уго Экитике / Getty Images

В субботу, 21 марта, Ливерпуль проиграл Брайтону. В самом начале матча "красные" потеряли форварда Уго Экитике.

Французский нападающий на высокой скорости столкнулся с плечом игрока Брайтона, не смог продолжить игру, и на замену в срочном порядке вышел полузащитник Кёртис Джонс.

Главный тренер Ливерпуля Арне Слот прокомментировал повреждение. Он заявил, что травма достаточно серьёзная, но не приведёт к выбытиям на три месяца.

"Уго, я думаю, мог бы сыграть и завтра, если бы это было необходимо. У него просто ушиб ноги", - цитирует нидерландского наставника TNT Sports.

Напомним, что Экитике является лучшим бомбардиром команды в этом сезоне: у него в активе 14 мячей.

Статьи по теме

Ливерпуль уступил в гостях Брайтону Ливерпуль уступил в гостях Брайтону
Звезда Ливерпуля не поможет команде в матче против Брайтона Звезда Ливерпуля не поможет команде в матче против Брайтона
Ливерпуль разобрался с Галатасараем в ответном матче Лиги чемпионов Ливерпуль разобрался с Галатасараем в ответном матче Лиги чемпионов
Тоттенхэм прервал серию поражений на Энфилде Тоттенхэм прервал серию поражений на Энфилде

Видео

Матч Шахтер - Лех завершился потасовкой с участием игроков, Грам заработал красную карточку
Матч Шахтер - Лех завершился потасовкой с участием игроков, Грам заработал красную карточку

