Тренер Ливерпуля поделился информацией о повреждении Экитике

В субботу, 21 марта, Ливерпуль проиграл Брайтону. В самом начале матча "красные" потеряли форварда Уго Экитике.

Французский нападающий на высокой скорости столкнулся с плечом игрока Брайтона, не смог продолжить игру, и на замену в срочном порядке вышел полузащитник Кёртис Джонс.

Главный тренер Ливерпуля Арне Слот прокомментировал повреждение. Он заявил, что травма достаточно серьёзная, но не приведёт к выбытиям на три месяца.

"Уго, я думаю, мог бы сыграть и завтра, если бы это было необходимо. У него просто ушиб ноги", - цитирует нидерландского наставника TNT Sports.

Напомним, что Экитике является лучшим бомбардиром команды в этом сезоне: у него в активе 14 мячей.

