Брайтон - Ливерпуль 2:1: обзор матча и результат игры 21.03.2026

Мерсисайдцы потерпели уже десятое поражение в чемпионате.
Сегодня, 17:23       Автор: Игорь Мищук
Брайтон обыграл Ливерпуль / Getty Images

В субботу, 21 марта, Брайтон встречался на своем поле с Ливерпулем в рамках 31-го тура английской Премьер-лиги.

Подопечные Арне Слота не смогли справиться с середняком лиги и потерпели уже десятое поражение в чемпионате, проиграв со счетом 1:2.

Брайтон повел в поединке на 14-й минуте усилиями Дэнни Уэлбека, однако на перерыв соперники ушли при равном счете благодаря голу Милоша Керкеза. Тем не менее в начале второго тайма Уэлбек оформил дубль и принес победу хозяевам поля.

Ливерпуль на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 49 очков. Брайтон с 43 баллами расположился на восьмой строчке.

Статистика матча Брайтон - Ливерпуль 31-го тура чемпионата Англии

Брайтон - Ливерпуль 2:1

Голы: Уэлбек, 14, 56 - Керкез, 30

Ожидаемые голы (xG): 2.30 - 1.02
Владение мячом: 46% - 54%
Удары: 16 - 12
Удары в створ: 7 - 5
Угловые: 4 - 8
Фолы: 11 - 12

Брайтон: Вербругген - Виффер, ван Хеке, Данк, Кадиоглу - Милнер (Балеба, 76), Гросс - Диего Гомес (Велтман, 90+1), Хиншелвуд (Айяри, 83), Минте (Митома, 76) - Уэлбек (Рюттер, 83).

Ливерпуль: Мамардашвили - Фримпонг (Нгумоа, 63), Конате (Кьеза, 77), ван Дейк, Керкез (Робертсон, 76) - Гравенберх, Мак Аллистер –- Вирц, Собослаи, Гакпо - Экитике (Джонс, 8).

Предупреждения: Минте, Диего Гомес, Уэлбек, Данк, Виффер - Конате, Фримпонг, Мак Аллистер, Собослаи, Кьеза.

